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    Знову не проїхати. До літа обмежено рух на проспекті Бандери

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    На проспекті Степана Бандери другий рік триває капітальний ремонт - Знову не проїхати. До літа обмежено рух на проспекті Бандери
    На проспекті Степана Бандери другий рік триває капітальний ремонт
    Фото з відкритих джерел

    На проспекті Бандери розпочався новий етап ремонтних робіт

    З 5 травня до 31 травня на проспекті Степана Бандери в Києві буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    На проспекті Степана Бандери триває капітальний ремонт. Наразі розпочався новий етап оновлення магістралі. Працюватимуть на ділянці від станції «Зеніт» до проспекту Оболонського.

    Роботи на цій частині триватимуть до кінця травня. Під час робіт рух буде обмежено частково. Проїзд транспорту буде організовано по двох смугах у кожному напрямку.

    Роботи ведуться на ділянці від станції «Зеніт» до проспекту Оболонського
    Роботи ведуться на ділянці від станції «Зеніт» до проспекту Оболонського

    «Київавтодор» перепрошує за незручності.

    Нагадаємо, 30 квітня завершився перший етап ремонтних робіт на просп. С. Бандери. Було відновлено рух на всю ширину проспекту.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що комунальна корпорація «Київавтодор» вже розпочала дорожній сезон.

    Як повідомлялося, 10 квітня Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги(автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
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