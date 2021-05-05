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    Сьогодні в Україну прибуде держсекретар США Ентоні Блінкен

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    Держсекретар США&nbsp;Ентоні Блінкен та його заступниця Вікторія Нуланд відвідають Київ 5-6 травня - Сьогодні в Україну прибуде держсекретар США Ентоні Блінкен
    Держсекретар США Ентоні Блінкен та його заступниця Вікторія Нуланд відвідають Київ 5-6 травня
    Фото: Тwitter Secblinken

    Нуланд прибуде в Україну разом з Блінкеном

    Державний секретар США Ентоні Блінкен прибуде в Україну 5-6 травня. Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд також їде у Київ разом з Блінкеном. У ході свого робочого візиту Блінкен планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Обговорять, зокрема, російську агресію на сході України. Про це йдеться в заяві прессекретаря американського відомства Неда Прайса.

    «Держсекретар відправиться до Києва, Україна, 5-6 травня, де зустрінеться з президентом Зеленським, главою МЗС Кулебою, іншими членами уряду і представниками українського громадянського суспільства, щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії», – йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося про те, що держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Київ 5-6 травня.

    За даними CNN, поїздка держсекретаря перед запланованою зустріччю американського президента Джо Байдена з Володимиром Путіним має продемонструвати Москві, що Вашингтон підтримує Київ.

    Крім того, візит Блінкена до України дозволить обговорити потенційну зустріч президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського.

    Раніше державний секретар США Антоні Блінкен заявив, що Вашингтон хоче стабільних відносин із Москвою, але все буде залежати від політики Кремля і від його агресивності.

    Виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабом у Лондоні, він повторив попередні заяви і президента Джо Байдена, і попередньої адміністрації США, що Сполучені Штати не хочуть ескалації відносин із Росією.

    Теги: МЗС Київ США Вікторія Нуланд Володимир Зеленський Україна Вашингтон Ентоні Блінкен
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