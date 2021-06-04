Черги та тиснява гарантовані. На станції метро «Осокорки» закриють один вхід

На станціях метро міняють турнікети на сучасні

З 00:52 5 червня до 05:36 9 червня тимчасово не працюватиме вестибюль №2 станції метро «Осокорки» (у напрямку станції метро «Позняки»). Буде проведена заміна турнікетів на сучасні. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Нагадаємо також, що нові турнікети вже встановлені та працюють на станціях:

«Площа Льва Толстого»;

«Сирець»;

«Харківська»;

«Позняки»;

«Видубичі»;

«Героїв Дніпра»;

«Контрактова площа»;

«Почайна»;

«Оболонь».

Нові турнікети приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, транспортну карту, картку киянина та безконтактну банківську картку. Також цей вид контрольно-пропускних пунктів є антивандальним та застосовується у європейських метрополітенах.

У столичному метрополітені закликають пасажирів користуватися безконтактними способами оплати та дотримуватися карантинних заходів.

Нагадаємо, з 18 до 22 травня тимчасово не працював вестибюль №2 станції метро «Позняки» у зв'язку із заміною турнікетів на сучасні. Через це на вході на станції утворилася черга та тиснява.

Раніше повідомлялося, що з 13 по 16 березня південний вестибюль «Почайній» не працював через заміну старих турнікетів на сучасні. Після його відкриття на станції утворилася тиснява. Причиною стали нові турнікети.

Згодом стало відомо, що нові високі турнікети, які продовжує встановлювати Київський метрополітен, критикують за недоступність для маломобільних пасажирів. Зокрема, ці турнікети не були узгоджені з Національної Асамблеєю людей з інвалідністю.