У київській підземці було неспокійно. Як проходили навчання в метро (фото)

До навчань були залучені всі екстрені служби Києва

У ніч на 28 травня столичні рятувальники взяли участь у планових антитерористичних навчаннях у метрополітені. До тренувань, які проходили у максимально наближених до реальних умов, були залучені усі екстрені служби міста. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

«За легендою умовні терористи здійснили вибух на платформі станції метрополітену і захопили «заручників» у вагоні метро. Рятувальники Головного управління ДСНС у м. Києві відразу приступили до ліквідації наслідків, спричинених вибухом. Провівши візуальну розвідку, надзвичайники викликали хіміків, для заміру повітря, на предмет шкідливих речовин. Разом з тим, вони провели евакуацію постраждалих та встановили телескопічні опори, щоб не допустити обрушення конструкцій станції метрополітену. У цьому їм допомогли рятувальники Київської аварійно-рятувальної служби. На виході з небезпечної зони на постраждалих вже чекали інші учасники навчань: працівники КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» КМДА, а також Товариства Червоного Хреста України. Вони здійснили сепарацію евакуйованих та надали їм екстрену медичну допомогу. Під час силової фази тренувань спецпризначенці Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України звільнили «заручників» із вагона метро і затримали «терористів», – розповіли у ДСНС.

Заступник начальника управління – начальник відділу організації реагування та готовності підрозділів ГУ ДСНС України у Києві Микола Войтович, зазначив, що саме такі навчання дають змогу відпрацювати спільні дії усіх екстрених служб при виникненні таких надзвичайних подій та щоразу допомагають покращити якість надання безпекових послуг і в цілому роблять служби міста більш стійкими до раптових тривожних викликів.

Раніше Служба безпеки України повідомила про проведення в Києві планових антитерористичних навчань.