Коли завершиться будівництво метро на Виноградар? Названо терміни

Графік будівництва метро на Виноградар трохи порушено

У столиці триває будівництво метро на Виноградар. В АТ «Київметробуд» запевняють, що роботи тривають на всіх ділянках будівництва.

«На цей момент виконуються роботи з будівництва перегінних тунелів, а саме пройдено близько 1000 метрів правого тунелю. Уже готується демонтажна камера для прийому прохідницького щита «Галина». Відразу після його виходу на поверхню він буде знову переміщений на станцію «Мостицька» для проходки лівого тунелю», – розповіли сайту «Сьогодні» в АТ «Київметробуд».

Тут додають, що довжина одного тунелю від «Мостицької» до станції «Сирець» – 1300 метрів. Тобто щиту ще доведеться неабияк попрацювати.

Але, як запевняють на підприємстві, вже в наступному місяці вони планують завершити будівництво цього тунелю і приступити до будівництва другого.

Зазначимо, що будівництво правого тунелю було розпочато у вересні минулого року і займе близько десяти місяців. Якщо щит запустять у роботу у вересні, то відкриття станції метро «Мостицька» можна очікувати не раніше літа наступного року.

Раніше заявлялося, що станції «Мостицька» і «Проспект Правди» будуть здані в експлуатацію до кінця 2021 року. Але схоже, що плани у метробудівців змінилися. «У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, яка склалася у світі та в Україні, графік будівництва метро на Виноградар трохи порушено. Втім, ми намагаємося надолужити згаяне», – повідомляють у «Київметробуді».

На підприємстві сумніваються, що зможуть відкрити станції до кінця 2021 року. «Швидше за все графік буде зміщений, але поки ми не можемо назвати точну дату відкриття станцій. Швидше за все, це відбудеться навесні 2022 року», – повідомили у «Київметробуді».

Деякі ЗМІ пишуть, що метро на Виноградар розвернули в інший бік, щоб лінія пройшла поруч з ЖК «Варшавський».

«У нас за проєктом дві черги будівництва. Перша черга – продовження зеленої гілки метро до проспекту Правди, де знаходитимуться станції «Мостицька» і «Проспект Правди». Після цього будуть побудовані ще дві станції та електродепо. Ми виконуємо роботи відповідно до проєктної документації, наданої замовником будівництва, з виконанням всіх технологій і процесів. Тому говорити, що метро тягнуть до ЖК або будують по-іншому – абсолютно безпідставно», – запевняють у «Київметробуді».

Так само в компанії заперечують інформацію про подорожчання проєкту будівництва метро на Виноградар. «Роботи виконуються за договором і сумою, з якою ми виграли цей тендер через систему ProZorro», – зазначають на підприємстві.

Багатьох цікавить питання: куди дівається земля, яку вантажівки вивозять під час будівництва тунелів. «Порода після проходки тунелів вивозиться на спеціальні полігони згідно з підписаними договорами. Полігони знаходяться в Пирогові і на Троєщині. Вже вивезено понад 65 тисяч тонн породи», – повідомили у «Київметробуді».

Нагадаємо, 11 травня розпочалися масові обшуки на комунальних підприємствах та в департаментах Київської міської державної адміністрації. Обшуки проходили і в метрополітені.

27 травня під час засідання Київради Кличко заявив, про продовження будівництва метро на Виноградар і Подільсько-Воскресенського мостового переходу, незважаючи на спроби дестабілізувати ситуацію в Києві.

Соратник Кличка Дмитро Білоцерковець в інтерв’ю «Главкому» припустив, що Офіс президента хоче зупинити побудову Подільсько-Воскресенського моста, метро на Виноградар, нових садочків та шкіл, розв’язок.

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