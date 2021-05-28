У київському метро встановлено рекорд із перетягування потягу (фото)

Рекорд України встановили стронгмени Олексій Новіков і Олександр Лашин

Федерація стронгмену України спільно з КП «Київський метрополітен» провели унікальну подію – встановлення рекорду України з перетягування рухомого складу, потяга метро. Про це повідомляє пресслужба метрополітену.

Два найвідоміші стронгмени України Олексій Новіков (найсильніша людина світу), Олександр Лашин (багаторазовий чемпіон України) та під керівництвом президента Федерації стронгмену України Сергія Конюшка та її почесного президента Василя Вірастюка потягнули поїзд метро 5 вагонів, вагою 156 тонн на 20 метрів.

Однак вони не спинилися на досягнутому і за кілька хвилин протягнули на 20 метрів уже 8 вагонів підземки – 238 тонн.

Подія відбулася в п’ятницю, 28 травня, о 12:00 в депо Дарниця Київського метрополітену.

Рекорд було приурочено спеціально до Дня міста Києва.

Символічним є те, що саме Київський метрополітен, по праву, вважається надбанням та пам’яткою столиці України.

Нагадаємо, цими вихідними кияни та гості міста відзначають подвійне свято: 29 травня – День столиці і 30 травня – День Києва. З цієї нагоди відбудуться понад півтори сотні тематичних онлайн і офлайн спортивних, культурно-мистецьких і розважальних заходів, які триватимуть у всіх десяти районах міста і розраховані на різні цільові аудиторії.

25 травня виступом Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького стартувало святкування Дня Києва.