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    Чергові обшуки у столиці. Посадовці «Київпастрансу» підозрюються у привласненні мільйонів

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    Обшуки пройшли у приміщеннях за юридичною та фактичною адресою КП &laquo;Київпастранс&raquo; - Чергові обшуки у столиці. Посадовці «Київпастрансу» підозрюються у привласненні мільйонів
    Обшуки пройшли у приміщеннях за юридичною та фактичною адресою КП «Київпастранс»
    Фото: ДФС

    Під час обшуків вилучено фінансово-господарську документацію КП «Київпастранс» та комп’ютерну техніку

    Співробітники Головного управління ДФС у Києві під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора України викрили службових осіб комунального підприємства «Київпастранс» в ухиленні від сплати податків, привласненні бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем. Про це повідомляє пресслужба ДФС.

    «Правоохоронці встановили, що службові особи КП «Київпастранс», діючи за попередньою змовою зі службовими особами відокремленого підрозділу комунального підприємства «Київпастранс» - «Дирекція по будівництву та утриманню об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури» та іншими суб’єктами господарської діяльності (СГД), в тому числі із ризиковими та транзитними суб’єктами підприємницької діяльності, протягом 2020 року привласнили бюджетні кошти при проведенні робіт з реконструкції трамвайної лінії. Загальна вартість робіт склала понад 80 мільйонів гривень, значна частина яких було привласнено», – йдеться в повідомленні.

    Наразі призначено експертизу, під час якої буде встановлено розмір завданих збитків.

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    Чергові обшуки у столиці. Посадовці «Київпастрансу» підозрюються у привласненні мільйонів
    Чергові обшуки у столиці. Посадовці «Київпастрансу» підозрюються у привласненні мільйонів

    Крім того, встановлено, що ряд осіб, використовуючи реквізити «ризикових» СГД, вчинили пособництво службовим особам одного із товариств в умисному ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

    На підставі ухвали районного суду Києва співробітники ГУ ДФС у Києві 22 червня 2021 року провели обшуки приміщень за юридичною та фактичною адресою КП «Київпастранс».

    За результатами обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію КП «Київпастранс» та комп’ютерну техніку. Вищезазначені документи після завершення їх огляду будуть визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

    Досудове розслідування триває.

    Нагадаємо, недавно на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

    Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

    Очільник Києва попередив: хаос, який намагаються посіяти в Києві, не піде на користь Україні.

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    Теги: обшук ДФС Київ податки розслідування Київпастранс
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    Чергові обшуки у столиці. Посадовці «Київпастрансу» підозрюються у привласненні мільйонів