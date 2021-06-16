Кличко про масові обшуки в Києві: де така завзятість щодо «Великого будівництва»?

Мер Києва Віталій Кличко заслухав звіт Департаменту аудиту за минулий рік та за 5 місяців цього року

Після масових обшуків у Києві Кличко чекає на звіти правоохоронців

За минулий рік і 5 місяців цього року Департамент фінансового контролю та аудиту Київської міської держадміністрації здійснив 56 аудитів і перевірок у структурних підрозділах КМДА та на комунальних підприємствах міста. Всі матеріали, де були виявлені порушення, передали до правоохоронних органів. Загалом за кілька останніх років місто здійснило майже 400 таких аудитів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час засідання колегії КМДА.

На засіданні заслухали доповідь директорки Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА Оксани Колтик про дотримання фінансово-бюджетної дисципліни підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності Києва, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.

«Тільки що ми почули звіт Департаменту аудиту за минулий рік та за 5 місяців цього року. Як бачимо, здійснили за цей час 56 аудитів у структурних підрозділах КМДА та на комунальних підприємствах міста. Усі матеріали, де були виявлені порушення, передали до правоохоронних органів для відповідного реагування. Зазначу, що за кілька останніх років загалом ми здійснили майже 400 аудитів і перевірок. І робимо їх системно – саме для того, щоб боротися з корупцією і упереджувати її. Далі – справа за правоохоронцями, які мають дати правову оцінку виявленим нами фінансовим порушенням та організаційним недолікам», – підкреслив Кличко.

Мер зауважив, що більшість масових обшуків, які відбуваються протягом останнього місяця, – саме на тих підприємствах, об'єктах та в підрозділах КМДА, матеріали за якими місто передало правоохоронцям. Кличко зазначив, що столична влада розраховує на звіт правоохоронних органів, щодо розгляду всіх цих матеріалів.

«Міська влада завжди налаштована на ефективну співпрацю з правоохоронцями. Тому дивно виглядає, коли на маніпуляції та хайп перетворюють наші звернення і результати наших перевірок. Де тоді така ж завзятість та інформація, наприклад, щодо «Великого будівництва»?! Чи там нічого не перевіряють? Якщо ми говоримо про справедливість і закон», – наголосив мер столиці.

«Повертаючись до інформації, яку ми сьогодні тут заслухали, хочу наголосити керівникам комунальних підприємств та підрозділів КМДА: зверніть увагу на організацію роботи підпорядкованих вам структур! Ще раз підкреслю: покривати ніхто нікого не буде! Матеріали – у правоохоронців. І за результати своєї роботи будете відповідати за законом!» – заявив Кличко.

Нагадаємо, недавно на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

Очільник Києва попередив: хаос, який намагаються посіяти в Києві, не піде на користь Україні.

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