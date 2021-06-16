Столичні аудитори відзвітували, скільки бюджетних коштів врятували

Протягом 2020 року та 5 місяців 2021 року в Києві проведено 56 аудитів

Матеріали всіх аудитів передано до правоохоронних органів

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міської держадміністрації протягом 2020 року та 5 місяців 2021 року попередив втрат із міського бюджету на майже 97 млн грн та усунув інші порушення на понад 210 млн грн. Про це під час засідання Колегії КМДА повідомила директорка Департаменту Оксана Колтик.

«Робота Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту, насамперед, спрямована на запобігання фінансовим втратам та порушенням через надання рекомендацій. Так, за вказаний період Департамент провів 56 аудитів, виявив порушень на суму понад 287 млн грн, встановив низку втрат внаслідок допущення порушень та неефективних управлінських рішень понад 178 млн грн», – поінформувала Колтик.

Чиновниця наголосила, що матеріали всіх аудитів за зазначений період передано до правоохоронних органів.

«У разі наявності добровільно неусунутих втрат, згідно зі Стандартами внутрішнього аудиту за рішенням Київського міського голови матеріали аудитів регулярно передаються до правоохоронних органів», – нагадала директорка Департаменту.

Нагадаємо, для попередження втрат із міського бюджету Київська міська державна адміністрація постійно проводить внутрішні фінансові аудити. А в разі виявлення порушень надає відповідні матеріали правоохоронним органам. Так, Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА із 2015 до 2021 року провів майже 400 аудитів і передав матеріали до правоохоронних органів за 316 об’єктами аудитів.

Як наголосив київський міський голова Віталій Кличко, такі аудити та перевірки робляться системно – саме для того, щоб боротися з корупцією і упереджувати її. Далі – справа за правоохоронцями, які мають дати правову оцінку виявленим фінансовим порушенням та організаційним недолікам.

Мер також зауважив, що більшість масових обшуків, які відбуваються протягом останнього місяця, – саме на тих підприємствах, об’єктах та в підрозділах КМДА, матеріали за якими місто передало правоохоронцям.

Кличко зазначив, що столична влада розраховує на звіт правоохоронних органів, щодо розгляду всіх цих матеріалів.