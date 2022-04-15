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    Росія сама обстрілює свої селища. СБУ оприлюднила докази

    Окупанти самі обстріляли селище Клімово у Брянській області - Росія сама обстрілює свої селища. СБУ оприлюднила докази
    Окупанти самі обстріляли селище Клімово у Брянській області
    фото з відкритих джерел

    Перехоплені свіжі телефонні розмови окупантів

    Росія сама обстріляла селище Клімово у Брянській області, хоча і звинуватила у цьому Україну. Про це повідомляє Служба безпеки України

    Зокрема, це підтверджують свіжі перехоплення телефонних розмов окупантів, які є у розпорядженні СБУ.

    «Це наші херачать», – пояснює своїй дружині російський загарбник, який зараз знаходиться у Донецькій області, і отримав цю інформацію від свого командира.

    На запитання жінки «навіщо так робити?» відповідає: «Так треба. Так роблять у тому, щоб типу хохли провокують. І ось тому влучають».

    Очевидно, що Кремлю байдуже не лише на своїх військових, а й на цивільних росіян, які також постраждали від обстрілу військ РФ. «Такая же х#рня была и в чеченскую войну. Квартиры взрывали в Москве, типа что это террористы. На самом деле это ФСБшники. Просто сейчас они (Україна, - ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово», – повідомляє загарбник дружині.

    Нагадаємо, Росія знову звинуватила Україну в обстрілі Бєлгородської області.

    За даними розвідки Росія планує підірвати будинки в Криму та Бєлгороді, звинувативши у терактах українців.

    14 квітня Генштаб повідомив, що росіяни завершують підготовку до наступу на Схід.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Росія сама обстрілює свої селища. СБУ оприлюднила докази