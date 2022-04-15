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    Евакуація на 15 квітня: Україна погодила дев'ять гуманітарних коридорів

    Евакуація мирного населення запланована в трьох областях - Евакуація на 15 квітня: Україна погодила дев'ять гуманітарних коридорів
    Евакуація мирного населення запланована в трьох областях
    фото: ДСНС

    Гуманітарні коридори в Луганській області працюватимуть при припиненні обстрілів з боку окупаційних військ»

    На сьогодні, 15 квітня, в Україні узгоджено роботу дев'ять гуманітарних коридорів. Евакуація мирного населення запланована в трьох областях. Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірини Верещук в Telegram.

    Евакуація на власному автомобілі діятиме з міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар у Запоріжжі на власному транспорті.

    Також працюватимуть евакуаційні коридори:

    • Сєвєродонецьк-Бахмут (місце зібрання – проспект Хіміків, 28).
    • Лисичанськ-Бахмут (місце зібрання – РТІ, 40 років Перемоги, вул.Сосюри, 324).
    • Попасна-Бахмут (місце зібрання – вул.Первомайська, 42).
    • с. Гірне-Бахмут (місце зібрання – вул.Гагаріна, 13).
    • Рубіжне-Бахмут.

    «Гуманітарні коридори в Луганській області працюватимуть при припиненні обстрілів з боку окупаційних військ», – зауважила Верещук.

    Нагадаємо, жителі Донеччини та Луганщини у п’ятницю, 15 квітня, матимуть змогу евакуюватися чотирма потягами з Покровська та Лозової. До слова, протягом 14 квітня через дев’ять гуманітарних коридорів на сході України вдалося виїхати 2557 людям. Російські війська не забезпечили режиму тиші для евакуації цивільних.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Ірина Верещук евакуація #stoprussia
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    Евакуація на 15 квітня: Україна погодила дев'ять гуманітарних коридорів