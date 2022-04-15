Евакуація на 15 квітня: Україна погодила дев'ять гуманітарних коридорів

Гуманітарні коридори в Луганській області працюватимуть при припиненні обстрілів з боку окупаційних військ»

На сьогодні, 15 квітня, в Україні узгоджено роботу дев'ять гуманітарних коридорів. Евакуація мирного населення запланована в трьох областях. Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірини Верещук в Telegram.

Евакуація на власному автомобілі діятиме з міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар у Запоріжжі на власному транспорті.

Також працюватимуть евакуаційні коридори:

Сєвєродонецьк-Бахмут (місце зібрання – проспект Хіміків, 28).

Лисичанськ-Бахмут (місце зібрання – РТІ, 40 років Перемоги, вул.Сосюри, 324).

Попасна-Бахмут (місце зібрання – вул.Первомайська, 42).

с. Гірне-Бахмут (місце зібрання – вул.Гагаріна, 13).

Рубіжне-Бахмут.

«Гуманітарні коридори в Луганській області працюватимуть при припиненні обстрілів з боку окупаційних військ», – зауважила Верещук.

Нагадаємо, жителі Донеччини та Луганщини у п’ятницю, 15 квітня, матимуть змогу евакуюватися чотирма потягами з Покровська та Лозової. До слова, протягом 14 квітня через дев’ять гуманітарних коридорів на сході України вдалося виїхати 2557 людям. Російські війська не забезпечили режиму тиші для евакуації цивільних.