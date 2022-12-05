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Чи будуть тотальні відключення світла у Києві: роз'яснення гендиректора Yasno

Альона Боженко
glavcom.ua
Чи будуть тотальні відключення світла у Києві: роз'яснення гендиректора Yasno
У Києві не передбачається тотальних відключень світла
фото ілюстративне

Коваленко закликав киян поки що утриматися від дзвінків до кол-центрів

За словами гендиректора компанії Yasno Сергія Коваленка, споживання електроенергії у Києві обмежене на 575 МВт, але тотальних відключень не передбачається. Про це він повідомив у Facebook.

«У Києві зараз екстрені відключення через атаки. Споживання обмежене на 575 МВт, але про тотальне відключення не йдеться. Більша частина міста – зі світлом. Як тільки ситуація в енергосистемі повністю стабілізується, ми повернемося до графіків», – написав він.

Коваленко пообіцяв повідомити більше деталей трохи згодом. Також він закликав киян поки що утриматися від дзвінків до кол-центрів, оскільки там не знають точної години відновлення світла.

«Є прильоти в трьох областях, але де саме і наскільки серйозно, поки говорити не будемо. Енергетики вже працюють над відновленням», – написав гендиректор Yasno.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.

Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки Росії, для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.

Теги: Україна Київ електроенергія

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