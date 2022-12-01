Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки

Рупори Кремля розраховують на зростання невдоволення серед українців

Наприкінці листопада енергетична ситуація в Україні справді погіршилася – відключення електроенергії тепер постійно відбуваються в усіх регіонах, а до того ж українці відчувають на собі життя без води й опалення. Хоча Кабмін наразі робить усе можливе, аби відновити стабільне постачання світла в оселі громадян, проте російська пропаганда вже схопила інфопривід, з якого витисне все, що зможе.

Про це пише аналітик Іван Верстюк у блозі на сайті «Цензор.НЕТ». Як зазначається, кремлівські ЗМІ будуть активно поширювати дезінформацію про те, що українці без їжі і води в суцільній темряві і холоді готові вже майже до канібалізму. Це вони, ймовірно, підкріплять фотографіями, відео і публікаціями з мережі. Тож треба заздалегідь розуміти, що все те, що попадає в Інтернет, може зіграти не на користь українцям і стати ще однією інформаційною зброєю окупантів.

Також пропутінські медіа зможуть підхопити навіть тему Голодомору 1932-33 рр. Нещодавно після Дня пам’яті і вшанування жертв голоду 26 листопада для загарбників постала ще одна загроза – вони вважають, що такі дні можуть сприяти ще більшій консолідації українців проти росіян. Щонайменше визнання багатьма країнами Голодомору геноцидом стане додатковою причиною для Російської Федерації посилити інформаційний тиск на росіян та весь світ.

Цього разу вони продовжать намагання впливати на людські емоції. Кремль може брати за приклад факти канібалізму, які сталися під час голоду, і показувати Заходу, наскільки українці відсталий народ, адже все це було не так давно, а саме ще в 20 столітті. До того ж українців вони залякуватимуть черговою брехнею – начебто 1932-33 роки повторяться. Українці опираються «російському світу» і вірять в перемогу ЗСУ, а натомість матимуть голод й інші проблеми.

Слід зазначити, що пропагандисти суцільно підтримають статистичні дані, які можуть зібрати в Україні. Вони хочуть побачити опитування з відсотком громадян, які не задоволені відключеннями світла, і підкріпити це фейками про те, що нібито велика кількість українці готові закінчити війну, аби тільки мати електроенергію. Тобто необхідно розуміти, що до складання таких опитувань потрібно ставитися дуже обережно.

Росіяни також розраховують на зростання невдоволення через банківську систему, адже саме вона може бути фінальною метою стратегії РФ щодо ракетних обстрілів. Проте треба розуміти, що про це Нацбанк вже піклується. Вони вже вживають першочергових заходів із забезпечення стабільної роботи банківської системи, а також залишаються на зв’язку з країнами-партнерами, які готові допомогти в складній ситуації.

Тобто Кремль підходить до цього питання зі сторони енергетики. Вони хочуть, аби росіяни змогли нарешті побачити новини про те, що банківська система в Україні більше не працює. Однак слід підкреслити, що таку брехню вони можуть розповсюдити і без справжніх несправностей в Україні.

Аби давати менше інфоприводів російським пропагандистам, краще українським медіа концентрувати увагу, наприклад, на «Пунктах незламності», діях працівників інфраструктури, ДСНС, а також транслювати новини про це англійською мовою для іноземців. До того ж варто зазначати про допомогу партнерів в енергетичній сфері. Зокрема, про те, що такі країни, як Румунія і Словаччина готові експортувати до України електроенергію, а Євросоюз надає кошти і ресурсну базу.