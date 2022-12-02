Міненерго повідомило, хто відповідатиме за справедливість графіків відключення світла

Минулого тижня кількість скарг від споживачів щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень зросла удвічі

При відключенні електроенергії усі споживачі мають перебувати в рівних умовах

Керівники операторів системи розподілу (обленерго) будуть нести відповідальність за несправедливе відключення споживачів від електропостачання. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що минулого тижня кількість скарг від споживачів щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень зросла удвічі.

«Аналіз, який Міненерго провело спільно з НКРЕКП та Держенергонаглядом, свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг – Київ, Київська область, Полтава і Львів», – зазначив Галущенко.

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Зазначається, що при відключенні електроенергії оператор системи розподілу (ОСР) має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах. Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність.

Крім того регулятор отримує значну частину скарг на неналежну комунікацію ОСР зі споживачами, зокрема недонесення інформації про відключення, їх обсяги та актуальність складених графіків.

Раніше повідомлялося, що Київ збільшив ліміт на споживання електроенергії.

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Нагадаємо, керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив, що Росія поставила за мету повністю знеструмити Україну ще 10 жовтня, але енергосистема має запас міцності. Загалом блекаут, тобто стан, коли енергосистема повністю знеструмлена, це дуже складна подія як для енергетиків, так і для споживачів, але «це не кінець світу».

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