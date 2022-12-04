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Енергетики назвали міста, де тривають екстрені відключення світла

Надія Карбунар
glavcom.ua
Енергетики назвали міста, де тривають екстрені відключення світла
В країні тривають екстрені відключення світла
фото з відкритих джерел

Стабілізаційні графіки поки не діють у трьох обласних центрах

У Києві, Одесі та Дніпрі 4 грудня відбуваються екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, стабілізаційні графіки поки не діють.

«Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернутись до відключень за графіками, які застосовувалися до останньої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру», – ідеться у повідомленні.

Раніше у Херсоні відновлено електропостачання. Електромережі, що вийшли з ладу через ворожий обстріл, знову підключені до струму. 

Також Національна енергетична компанія «Укренерго» планує подати позов проти Росії щодо відшкодування збитків.

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Теги: блекаут обстріл Укренерго

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