Енергетики назвали міста, де тривають екстрені відключення світла

Стабілізаційні графіки поки не діють у трьох обласних центрах

У Києві, Одесі та Дніпрі 4 грудня відбуваються екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє пресцентр ДТЕК.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, стабілізаційні графіки поки не діють.

«Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернутись до відключень за графіками, які застосовувалися до останньої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру», – ідеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше у Херсоні відновлено електропостачання. Електромережі, що вийшли з ладу через ворожий обстріл, знову підключені до струму.

Також Національна енергетична компанія «Укренерго» планує подати позов проти Росії щодо відшкодування збитків.