Чи поверне Київ обмеження? Кличко інформує про ситуацію в Києві

Чи поверне Київ обмеження? Кличко інформує про ситуацію в Києвітрансляція
Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги
У Києві погіршуються показники захворюваності на коронавірус
Київський міський голова Віталій Кличко проводить онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).
Так, мер інформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- який показник тестування на коронавірус у Києві;
- чи поверне міська влада частину обмежень, і чого вони стосуватимуться;
- хто зможе не складати ЗНО;
- що відбувається на будівництві скандального ТРЦ на проспекті Леся Курбаса;
- про зміну умов пільгового проїзду в місті з 1 липня.
Нагадаємо, станом на ранок 12 червня, у Києві підтверджено 3766 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 95 осіб.
Коронавірус в Україні
-
Всього29070
-
Хворіють15075
-
Одужали13141
-
Померли854
У Києві виявили випадки захворювання на коронавірус у персоналу ресторанів. Загалом вірус зафіксували у 35 столичних закладах торгівлі харчовими продуктами.
Читайте також: