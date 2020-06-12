Чи поверне Київ обмеження? Кличко інформує про ситуацію в Києві трансляція



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Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

У Києві погіршуються показники захворюваності на коронавірус

Київський міський голова Віталій Кличко проводить онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

Так, мер інформує:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

який показник тестування на коронавірус у Києві;

чи поверне міська влада частину обмежень, і чого вони стосуватимуться;

хто зможе не складати ЗНО;

що відбувається на будівництві скандального ТРЦ на проспекті Леся Курбаса;

про зміну умов пільгового проїзду в місті з 1 липня.

Нагадаємо, станом на ранок 12 червня, у Києві підтверджено 3766 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 95 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 29070

Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

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У Києві виявили випадки захворювання на коронавірус у персоналу ресторанів. Загалом вірус зафіксували у 35 столичних закладах торгівлі харчовими продуктами.

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