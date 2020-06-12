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    Чи поверне Київ обмеження? Кличко інформує про ситуацію в Києві

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    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги - Чи поверне Київ обмеження? Кличко інформує про ситуацію в Києві
    Мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

    У Києві погіршуються показники захворюваності на коронавірус

    Київський міський голова Віталій Кличко проводить онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

    Так, мер інформує:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
    • який показник тестування на коронавірус у Києві;
    • чи поверне міська влада частину обмежень, і чого вони стосуватимуться;
    • хто зможе не складати ЗНО;
    • що відбувається на будівництві скандального ТРЦ на проспекті Леся Курбаса;
    • про зміну умов пільгового проїзду в місті з 1 липня.

    Нагадаємо, станом на ранок 12 червня, у Києві підтверджено 3766 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 95 осіб. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854

    У Києві виявили випадки захворювання на коронавірус у персоналу ресторанів. Загалом вірус зафіксували у 35 столичних закладах торгівлі харчовими продуктами.

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