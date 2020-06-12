У лікарнях Києва відділення для хворих на коронавірус заповнені майже наполовину



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З початку червня заповненість київських лікарень хворими на Covid-19 зросла на 11%

За 11 днів у лікарнях Києва заповненість ліжок для хворих на Covid-19 зросла з 35% до 46%. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Тобто зростання на 11% за 11 днів.

«Це кількість ліжок, яка була передбачена для Covid-19. У нас кожного дня росте госпіталізація. Госпіталізуємо ми тих людей, які потребують цього, які перебувають у важкому стані», - зазначив Степанов.

Нагадаємо, станом на ранок 12 червня, у Києві підтверджено 3766 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 95 осіб.

На Київщині підтверджено 1931 випадок Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 12 осіб.

Загалом в Україні підтверджено 29753 випадки Covid-19. Протягом 11 червня отримано 683 повідомлення про нові підтверджені випадки.

У Києві виявили випадки захворювання на коронавірус у персоналу ресторанів. Загалом вірус зафіксували у 35 столичних закладах торгівлі харчовими продуктами.

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