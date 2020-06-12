  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У лікарнях Києва відділення для хворих на коронавірус заповнені майже наполовину

    • Розсилка
    У лікарнях Києва відділення для хворих на коронавірус заповнені майже наполовину

    З початку червня заповненість київських лікарень хворими на Covid-19 зросла на 11%

    За 11 днів у лікарнях Києва заповненість ліжок для хворих на Covid-19 зросла з 35% до 46%. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Тобто зростання на 11% за 11 днів.

    «Це кількість ліжок, яка була передбачена для Covid-19. У нас кожного дня росте госпіталізація. Госпіталізуємо ми тих людей, які потребують цього, які перебувають у важкому стані», - зазначив Степанов.

    Нагадаємо, станом на ранок 12 червня, у Києві підтверджено 3766 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 95 осіб. 

    На Київщині підтверджено 1931 випадок Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 12 осіб.

    Загалом в Україні підтверджено 29753 випадки Covid-19. Протягом 11 червня отримано 683 повідомлення про нові підтверджені випадки. 

    У Києві виявили випадки захворювання на коронавірус у персоналу ресторанів. Загалом вірус зафіксували у 35 столичних закладах торгівлі харчовими продуктами.

    Читайте також:
    Київ лікарня Максим Степанов епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ