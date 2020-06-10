Кияни, одягніть маски! Столиця може повернутись до жорсткого карантину пандемія

Коронавірус у столиці. Влада визнала різке погіршення ситуації

За минулу добу в Україні виявлено 525 нових випадків коронавірусної хвороби. Цей показник у числі найвищих за останні три місяці. Померли ж за минулу добу від наслідків інфекції 23 пацієнти – це найвищий показник з початку епідемії у нашій країні. Всього ж станом на сьогоднішній ранок в Україні зафіксований вже 28381 лабораторно підтверджений випадок Covid-19.

Особливе занепокоєння викликає ситуація у Києві та Львові: за добу кількість лабораторно підтверджених випадків у цих містах склала 57 та 73 відповідно. Серед хворих у столиці вчора виявлено й маля, якому ще не виповнилось і місяця.

У лікарнях Києва наразі з діагнозом «коронавірусна хвороба» перебувають 223 пацієнти. «Це – найбільша кількість госпіталізованих хворих за увесь період пандемії. З них 56 людей - у важкому стані. П’ятеро – на апаратах штучної вентиляції легень», – розказав мер Києва Віталій Кличко.

За словами очільника столиці, місто не може перейти до наступного етапу скасування карантинних обмежень (дозволити роботу басейнів, ресторанів, дитячих таборів), адже кількість хворих на 100 тис. населення перевищує 15 людей. Якщо ж цей показник перевищить кількість у 24 хворих на 100 тис., місто буде вимушене повернутися до скасованих раніше обмежень.

«Ми робимо все, піклуючись про здоров’я і безпеку киян. Але, на жаль, чимало людей поводяться так, ніби загрози не існує, і вірус кудись подівся. Це не так!», – наголосив Кличко.

Мер не приховує обурення: Covid-19 шириться столицею, і у цьому сприяють мешканці, які нехтують елементарними правилами безпеки на кшталт дотримання соціальної дистанції та носіння масок у транспорті. «Не заходьте у громадський транспорт без масок, не нехтуйте рукавичками, не сідайте у переповнену (приватну) маршрутку – дочекайтеся наступної», – закликав міський голова.

У лікарнях Києва наразі з діагнозом «коронавірусна хвороба» перебувають 223 пацієнти. Фото kiev.klichko.org

Парадокс полягає у тому, що на початку запровадження карантину, коли фіксувалися нечисленні випадки зараження та одиничні випадки смертей від коронавірусної хвороби, більшість киян слухняно сиділи вдома, інколи виходячи на вулицю обов’язково у масках. Однак після чергового етапу скасування обмежень – відновлення роботи громадського транспорту – мешканці міста, які ще пару місяців тому штурмували аптеки за масками, почали нехтувати елементарними правилами. Після потрапляння у вагон метро, чимало пасажирів скидають чи спускають з носа маски – таким чином наражаючи і себе, і інших пасажирів на небезпеку.

До слова, за даними останніх досліджень, найчастіше Covid-19 поширюється в багатолюдному місці від однієї особи на десятки оточуючих. Причому так званий суперпоширювач – джерело зараження – як правило, і гадки не має, що становить смертельну небезпеку для інших, пише CNN.

Чому потрібно носити маски?

Коронавірус SARS-CoV-2 з різних причин є незвичайним, через що його поширення важко передбачити та контролювати. Зокрема, дослідники розрізняють безсимптомне і попередньо симптоматичне поширення Covid-19.

Безсимптомне поширення – це передача вірусу людьми, які захворіли, але не страждають від жодного з симптомів інфекції. Водночас такі носії коронавірусу можуть заражати оточуючих.

Попередньо симптоматичне поширення – це передача вірусу людьми, які не виглядають хворими, але які вже заразилися і за якийсь час почнуть помічати симптоми. Іншими словами, Covid-19 є заразним на стадії інкубаційного періоду хвороби.

Як правило, ані під час інкубаційного періоду захворювання, ані під час безсимптомного перебігу хвороби носії інфекції не знають, що заражені і є потенційно небезпечними для оточення.

Контролювати дотримання наповненості приватних маршруток у період карантину має поліція. Фото «Суспільне»

Як можна визначити, чи є людина поруч хворою?

Визначити це «на око» не можна жодним чином. Обидва типи носіїв виглядають і почуваються нормально і видаються здоровими. Багато людей з коронавірусною хворобою навіть не здогадуються, що хворі на Covid-19, тому що перебіг безсимптомний, передсимптомний або пауцисимптомний (легкі симптоми).

Безсимптомний хворий справді не поширює інфекцію шляхом чхання чи кашляння, однак абсолютно безпечним не стає.

«Під час розмови людина може виділяти слину, – зазначає професор епідеміології в школі громадського здоров'я Університету Каліфорнії Енн Рімойн. – Крім того, хвора людина потре ніс. Торкнеться до рота. Потре очі. А після цього торкнеться інших поверхонь, поширить на них частки вірусу, і ці поверхні стануть потенційно небезпечними для здорових людей».

Як писав «Главком», дедалі більше вчених доходять висновку, що вірус SARS-CoV-2 передається не лише крапельним шляхом (при чиханні і кашлі), а й через мікрокраплини, які ще називають аерозолями. Вони можуть вивільнятися під час спілкування, співу чи, скажімо, глибокого зітхання. Ці мікрокраплини, які містять часточки вірусу, на певний час зависають у повітрі, тоді як більш важкі краплі швидко осідають під власною вагою. Аерозолі найдовше залишаються у повітрі у приміщеннях із поганою вентиляцією. Разом із тим, саме ці часточки можуть циркулювати у приміщеннях за допомогою потоків повітря з кондиціонерів і таким чином інфікувати інших людей.

За оцінкою Американського центру контролю та профілактики захворювань, 40% передачі коронавірусу відбуваються від заражених людей у передсимптомному стані (на етапі інкубаційного періоду).

За результатами одного з досліджень американських вчених, приблизно четверо з п’яти людей з лабораторно підтвердженою коронавірусною хворобою у Китаї заразилися від носіїв, які не знали, що інфіковані Covid-19. За даними Центру контролю та профілактики захворювань в США, майже половина з 712 людей з коронавірусною хворобою, які перебували на круїзному кораблі Diamond Princess, не відчували жодних симптомів. Результати дослідження науковців з Ісландії показали аналогічні результати: 50% хворих на коронавірус не мали симптомів на момент тестування.

У столичне метро заборонено заходити без маски. Однак ніхто не контролює, чи знімають пасажири засоби захисту у вагоні. Фото «5 канал»

Чому поширення Covid-19 важко відслідкувати та контролювати?

Коронавірус SARS-CoV-2 має тривалий інкубаційний період – період між моментом зараження до моменту появи перших симптомів (якщо вони з’являються). Грип також може поширюватися від передсимптомних хворих, але час інкубації значно коротший: один-чотири дні, і симптоми часто проявляються впродовж двох днів після зараження. З коронавірусом інша історія: інкубаційний період триває від трьох до 14 днів, і перші симптоми, за даними Гарвардської медичної школи, починають проявлятися протягом чотирьох-п’яти днів після зараження.

«Ми точно знаємо, що людина з Covid-19 може бути заразною за 48-72 години до появи у неї симптомів», - зауважують фахівці з Гарварда.

За даними вчених Гарвардської медичної школи, носіння масок та дотримання соціальної дистанції можуть сприяти зменшенню вірогідності інфікування від тих, хто інфікований, але ще не заразний. Звичайно, йдеться про зменшення ризиків, але не про повну їхню відсутність.

Наталія Сокирчук, «Главком»