У Києві вже другий день кількість нових випадків Covid-19 сягає майже сотні



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За добу від коронавірусу померла одна людина

Станом на ранок 12 червня, у Києві підтверджено 3766 випадків Covid-19.

За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 95 осіб. За попередню добу збільшення складало 91 особу.

З початку епідемії у Києві одужали 1053 людини, померли 85 осіб (за добу 1).

Загалом в Україні підтверджено 29753 випадки Covid-19. Протягом 11 червня отримано 683 повідомлення про нові підтверджені випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 29070

Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

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Нагадаємо, станом на ранок 11 червня, у Києві було підтверджено 3671 випадок Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 91 особу.

У Києві виявили випадки захворювання на коронавірус у персоналу ресторанів. Загалом вірус зафіксували у 35 столичних закладах торгівлі харчовими продуктами.

Як повідомлялося, у Києві штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації прийняв рішення утворити Мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог.

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