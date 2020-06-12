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    У Києві вже другий день кількість нових випадків Covid-19 сягає майже сотні

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    У Києві вже другий день кількість нових випадків Covid-19 сягає майже сотні

    За добу від коронавірусу померла одна людина

    Станом на ранок 12 червня, у Києві підтверджено 3766 випадків Covid-19.

    За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 95 осіб. За попередню добу збільшення складало 91 особу.

    З початку епідемії у Києві одужали 1053 людини, померли 85 осіб (за добу 1).

    Загалом в Україні підтверджено 29753 випадки Covid-19. Протягом 11 червня отримано 683 повідомлення про нові підтверджені випадки. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854

    Нагадаємо, станом на ранок 11 червня, у Києві було підтверджено 3671 випадок Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 91 особу. 

    У Києві виявили випадки захворювання на коронавірус у персоналу ресторанів. Загалом вірус зафіксували у 35 столичних закладах торгівлі харчовими продуктами.

    Як повідомлялося, у Києві штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації прийняв рішення утворити Мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог.

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