Чоловік приніс у відділення «Укрпошти» в Києві посилку з гранатами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Муляж гранати Ф1

У відділенні пошти працювали вибухотехніки

У середу, 3 липня, в одному зі столичних відділень «Укрпошти» стався кричущий випадок. У будівлю відділення зайшов чоловік і спробував відправити посилку з гранатами.

Надзвичайна подія сталася близько 19:00 у відділенні «Укрпошти» на вулиці Лятошинського, 14. Про це повідомляє Інформатор.

Охоронці поштового відділення повідомили поліцейським, які прибулим на місце події, що невідомий чоловік увійшов до будівлі «Укрпошти» і упакував в посилку гранати. Оператор, який брав відправлення, запам'ятав чоловіка і передав ці дані поліцейським.

Прикмети відправника: зріст близько 170 сантиметрів, худорлявої статури, з чорним волоссям і смаглявою шкірою.

На місці події працювала вибухотехнічна служба і слідчо-оперативна група. Перевіривши небезпечну посилку, вибухотехніки повідомили, що в ній лежали три пластмасових корпуси (муляжі) гранати: два Ф1 і один РГД-5. Крім того, в ній також були три муляжі запалів і два бойових важелі від гранати.

Як повідомлялося, з початку року в Україні поліція вилучила з незаконного обігу 1,4 тисячі гранат.

Нагадаємо, 1 липня у Дніпропетровській області шестеро дітей отримали травми внаслідок вибуху. Встановлено, що травми діти отримали під час гри на дитячому майданчику попередньо – з гранатометним пострілом ВОГ-25.

Розслідування ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України – статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) і статтею 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

Станом на 2 липня 5-річний і 16-річний хлопці, які постраждали від вибуху на Дніпропетровщині, прооперовані та перебувають в реанімаційному відділенні.