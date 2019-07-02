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    Князєв назвав кількість вилучених в Україні з початку року гранат

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    <p>&laquo;У нас в державі йде війна. Хто про це забув?&raquo; &ndash; підкреслив Князєв</p> - Князєв назвав кількість вилучених в Україні з початку року гранат

    «У нас в державі йде війна. Хто про це забув?» – підкреслив Князєв

    За словами Князєва, Нацполіція, інші правоохоронні відомства проводять заходи, спрямовані на протидію незаконному обігу зброї в країні

    З початку року в Україні поліція вилучила з незаконного обігу 1,4 тисячі гранат.

    Про це 2 липня під час брифінгу повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

    «З початку року Національна поліція вилучила 1401 гранату. А минулого місяця люди добровільно здали 622 гранати. У нас в державі йде війна. Хто про це забув?» – сказав Князєв, якого цитує Департамент комунікації Національної поліції.

    Він зазначив, що Нацполіція, інші правоохоронні відомства проводять комплекс профілактичних заходів, які спрямовані на протидію незаконному обігу зброї в країні.

    Як відомо, 1 липня у Дніпропетровській області шестеро дітей отримали травми внаслідок вибуху. Встановлено, що травми діти отримали під час гри на дитячому майданчику попередньо – з гранатометним пострілом ВОГ-25.

    Розслідування ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України – статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) і статтею 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

    Станом на 2 липня 5-річний і 16-річний хлопці, які постраждали від вибуху на Дніпропетровщині, прооперовані та перебувають в реанімаційному відділенні.

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