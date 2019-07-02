Князєв назвав кількість вилучених в Україні з початку року гранат



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«У нас в державі йде війна. Хто про це забув?» – підкреслив Князєв

За словами Князєва, Нацполіція, інші правоохоронні відомства проводять заходи, спрямовані на протидію незаконному обігу зброї в країні

З початку року в Україні поліція вилучила з незаконного обігу 1,4 тисячі гранат.

Про це 2 липня під час брифінгу повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

«З початку року Національна поліція вилучила 1401 гранату. А минулого місяця люди добровільно здали 622 гранати. У нас в державі йде війна. Хто про це забув?» – сказав Князєв, якого цитує Департамент комунікації Національної поліції.

Він зазначив, що Нацполіція, інші правоохоронні відомства проводять комплекс профілактичних заходів, які спрямовані на протидію незаконному обігу зброї в країні.

Як відомо, 1 липня у Дніпропетровській області шестеро дітей отримали травми внаслідок вибуху. Встановлено, що травми діти отримали під час гри на дитячому майданчику попередньо – з гранатометним пострілом ВОГ-25.

Розслідування ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України – статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) і статтею 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

Станом на 2 липня 5-річний і 16-річний хлопці, які постраждали від вибуху на Дніпропетровщині, прооперовані та перебувають в реанімаційному відділенні.