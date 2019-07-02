Двоє дітей, постраждалих внаслідок вибуху на Дніпропетровщині, перебувають у реанімації



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Внаслідок вибуху гранати постраждали шестеро дітей Фото: facebook.com/MykolaChechotkin

Ще троє травмованих дітей знаходяться у відділенні травматології, у них вилучили осколки

Станом на 2 липня 5-річний і 16-річний хлопці, які постраждали від вибуху на Дніпропетровщині, прооперовані та перебувають в реанімаційному відділенні.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інформацію медиків обласної дитячої лікарні Дніпра.

За словами головного лікаря медзакладу Олександра Хітріка, стан обох постраждалих оцінюють як тяжкий. Зокрема, 5-річний хлопчик має осколкове поранення черевної порожнини: з живота у нього дістали осколки гранати.

Ще троє травмованих дітей знаходяться у відділенні травматології, у них вилучили осколки.

За даними рятувальників, ще одного хлопчика після огляду медиками батьки забрали додому.

Нагадаємо, вибух на дитячому майданчику села Пашена Балка Дніпровського району стався 1 липня ввечері. Постраждали шестеро дітей. Поліція припускає, що вибухнула граната, знайдена дітьми на смітнику.

Розслідування ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України – статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) і статтею 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).