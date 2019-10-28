Чорнобильську зону можна буде відвідати на повітряній кулі



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Для туристів розробляють нові екскурсії у зоні ЧАЕС

У зоні відчуження ЧАЕС для туристів хочуть організувати екскурсії на повітряних кулях. Є кілька компаній, які зацікавилися цією ідеєю.

«Активно розробляється можливість катання туристів над зоною відчуження на повітряних кулях. Є кілька компаній, які готові надавати таку послугу, вони зараз вивчають дану можливість», – розповів сайту «Сьогодні» Віталій Петрук, який донедавна очолював Держагентство з управління зоною відчуження.

З його слів, такі прогулянки безпечніші, ніж піші.

«Хоча й піші проходять безпечними маршрутами», – уточнив Петрук.

Також є наміри розвивати інфраструктуру в прилеглих до зони відчуження населених пунктах. Наприклад, обговорюється питання облаштування в Іванкові Київської області додаткового готелю.

У самоселів своя думка про повітряні екскурсії.

«Те, що вони з'являться – це добре. Для туристів будуть створювати добрі умови, а це означає, щось покращаться і для нас. Але є один великий мінус. У Чорнобилі досі немає аптеки, але ж тут залишилися жити такі, як я, і нас досить багато, сюди приїжджають десятки тисяч туристів щорічно. З появою повітряних екскурсій їх буде ще більше. А раптом хтось з них пораниться чи комусь стане погано? Ніде придбати навіть найпростіших ліків – від саден, головного болю, від температури, від застуди. Просимо або вимагаємо, не знаю навіть як сказати, щоб влада організувала в зоні відчуження продаж ліків», – розповіла «Сьогодні» одна з самоселок.

Нагадаємо, раніше ДАЗВ затвердило водні маршрути відвідування зони відчуження, які передбачають пересування річками Прип’ять та Уж. Наприкінці вересня вони вже були готові до прийому відвідувачів.

Більше про маршрути на ЧАЕС можна дізнатися тут.

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