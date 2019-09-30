Віднині можна потрапити на екскурсію у Чорнобильську зону по воді (фото)



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Водні маршрути відвідування зони відчуження передбачають пересування річками Прип’ять та Уж

Державне агентство України з управління зоною відчуження запевняє, що водні маршрути безпечні

Водні маршрути у зоні відчуження ЧАЕС готові до прийому відвідувачів і відповідають усім нормам безпеки.

Днями під керівництвом голови ДАЗВ Віталія Петрука у Чорнобилі відбулася узгоджувальна нарада за участю фахівців ДСП «Екоцентр», Чорнобильського заповідника, ДП «ЦОТІЗ» та поліції для вирішення організаційних питань під час відвідування зони відчуження водним шляхом. Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

«Водні маршрути у зоні відчуження готові до прийому відвідувачів і відповідають усім нормам безпеки. Контрольно-пропускні пункти готові, дозиметричний контроль та супровід забезпечено», — зазначив Петрук.

Аби відвідати зону відчуження за цим маршрутом потрібно оформити відповідну заявку, організатор візиту має забезпечити відвідувачів водним транспортом. Маршрут доступний лише допоки відкрита водна навігація.

Нагадаємо, раніше ДАЗВ затвердило водні маршрути відвідування зони відчуження, які передбачають пересування річками Прип’ять та Уж.

Більше про маршрути на ЧАЕС можна дізнатися тут.

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