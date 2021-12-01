Ціни на нове житло в Києві зробили черговий стрибок

Після локдауну ціни на житло в Києві зростають щомісяця

Оприлюднено статистику ринку новобудов Києва станом на 1 грудня

У листопаді 2021 року середня вартість квадратного метра нового житла в Києві виросла на 1,7 тис. грн – із 33 тис. грн за квадрат до 34,7 тис. грн/кв. м. Такі дані статистики ЛУН Місто.

У Київській області середня вартість квадратного метра житла в новобудові підвищилася в середньому на 500-700 грн.

Які ціни в районах Києва

Найдорожчим районом Києва залишається Печерський. Середня вартість квадратного метра нового житла тут складає 67,3 тис. грн, що на 1,2 тис. грн дорожче, ніж у листопаді.

Найдешевшим продовжує бути Деснянський район із 22,4 тис. грн за квадрат, що коштує на 200 грн дешевше, ніж попереднього місяця.

Цього місяця приблизно на 500 грн піднялася середня вартість квадратного метра в передмісті. Найдорожчими залишаються ЖК у Вишневому – 24,5 тис. грн та вишгородські новобудови – 23,5 тис. грн за квадрат.

Які ціни у класах житла

Станом на 1 грудня економклас у Києві залишився на рівні листопада – у середньому коштує 22 тис. грн/кв. м.

Така ж ситуація й з класом «комфорт» – 26,9 тис. грн за кв. м.

А ось більш елітне житло виросло у ціні: бізнес – з 50,6 тис. до 52,9 тис. грн за кв. м, преміум – з 73,8 тис. грн до 77 тис. грн за кв. м.

Нагадаємо, в Києві запустили онлайн-карту для порівняння цін на житло в новобудовах.

Нещодавно було розроблено інтерактивну карту житлової багатоповерхової забудови Києва. Сервіс також показує майбутнє столиці – як місто виросте у найближчі роки.

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