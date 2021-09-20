Феномен пандемії. Світовий ринок нерухомості встановлює нові рекорди

Молодь у Берліні стикається з проблемою придбання житла через стрибок цін на нерухомість

Світовий ринок житла «зламався»

Ціни на нерухомість, що зростають, змушують людей по всьому світу відмовлятися від надії на набуття власного житла. Це феномен, який отримав поширення під час пандемії коронавірусу. Збільшуються як ціни покупки, так і ставки оренди квадратних метрів, повідомляє Bloomberg.

За останні 18 місяців пандемія підштовхнула світовий ринок житла до нових рекордів – зростанню вартості домоволодінь сприяли наднизькі відсоткові ставки і дефіцит пропозицій. Нові умови стали вигідними для власників житла, але не для тих, хто лише планував його придбати. Таким чином, збільшився розрив між поколіннями, зокрема, бебі-бумерами, більшість з яких мають своє житло, та мілленіалами і поколінням Z, які «розпрощалися з мрією про власний будинок».

Світовий ринок житла «зламався», констатує агентство: одвічна проблема високої вартості нерухомості перетворилася на проблему гострої житлової нерівності, і ціле покоління ризикує з нею не впоратися.

«Ми стали свідками того, як певні верстви суспільства не допускаються в деякі райони нашого міста – квартири там їм недоступні, – каже мер Берліна Міхаель Мюллер. – Така ситуація в Лондоні, Парижі, Римі, а тепер, на жаль, часто і в Берліні».

Політики пропонують різні варіанти вирішення житлових проблем: від введення граничної орендної плати та спеціальних податків для орендодавців до націоналізації приватної власності і перетворення порожніх офісів на житло. Але очевидного виходу з ситуації, що склалася, наразі немає, зазначає Bloomberg.

Читайте також: