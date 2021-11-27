Скільки років треба відкладати гроші, щоб купити квартиру: дані щодо різних міст України

Вісім років доведеться відкладати на квартиру в Одесі і шість – у Києві

Найдовше треба накопичувати кошти на квартиру у Львові

Скільки мешканцям найбільших українських міст треба відкладати гроші, щоб купити власне житло, порахувало «Слово і діло».

Щоб підрахувати, скільки років треба відкладати на квартиру, брали до уваги середню заробітну плату у різних містах України станом на початок листопада, а з іншого боку – середню вартість однокімнатної квартири на первинному ринку.

Найдовше треба накопичувати кошти на квартиру у Львові. Там, щоб купити однокімнатну, треба відкласти 100 середніх зарплат (13 тис. грн). За умови, якщо щомісяця збирати кошти у розмірі середньої зарплати, придбати квартиру на первинному ринку можна буде через вісім років і чотири місяці.

Також майже вісім років доведеться відкладати на квартиру в Одесі. Середня вартість однокімнатної на первинному ринку становить 1,13 млн грн (93 середні зарплати для міста).

А от на однокімнатну квартиру у Києві потрібно буде збирати майже шість років. Середня вартість такого житла в столиці становить 1,45 млн грн (71 середня зарплата). Водночас середня заробітна плата у Києві набагато вища, ніж в інших містах України – 20,6 тис. грн).

Наприклад, у Харкові на однокімнатну квартиру доведеться накопичувати також майже шість років, але там і ціна житла набагато нижча (870 тис. грн), і середня зарплата (12,6 тис. грн). Але фактично, відкласти треба 69 середніх зарплат – майже так само, як і у столиці.

Схожа ситуація і з Вінницею. Щоби придбати там однокімнатну квартиру, треба заощаджувати п’ять років і 10 місяців (70 середніх зарплат). Майже аналогічні показники у Сумах і Тернополі.

На власне житло у Житомирі потрібно збирати сім років і вісім місяців (92 середні зарплати). Середня вартість однокімнатної квартири становить 1,09 млн грн.

У Чернівцях на квартиру треба відкладати шість років і 10 місяців (82 середні зарплати). Середня вартість однокімнатної там становить 900 тис. грн.

У Дніпрі, Луцьку та Ужгороді на однокімнатну квартиру треба заощаджувати трохи більше шести років. Водночас у Луцьку і середня вартість житла, і середня зарплата нижчі. На власну однокімнатну квартиру у Полтаві треба збирати п’ять років і п’ять місяців (65 середніх зарплат).

За п’ять років можна накопичити на квартиру у Запоріжжі (61 середня зарплата), Івано-Франківську (60 середніх зарплат), Кропивницькому (61 середня зарплата), Черкасах (60 середніх зарплат), Херсоні (65 середніх зарплат) та Чернігові (61 середня зарплата). При цьому найдорожчі квартири та найвища середня зарплата – у Запоріжжі.

Чотири роки і 9-10 місяців доведеться відкладати на квартиру у Хмельницькому (57 середніх зарплат) та Рівному (58 середніх зарплат).

Відкладати на квартиру в Миколаєві треба три роки та 11 місяці (47 середніх зарплат). Вартість однокімнатної квартири в середньому становить 660 тис. грн.

А от у Краматорську та Сєвєродонецьку купити квартиру можна на вторинному ринку менше, ніж за три роки. У Краматорську середня вартість однокімнатної квартири становить 250 тис. грн, а середня зарплата – 15,1 тис. грн (тобто відкладати треба рік і п’ять місяців). У Сєвєродонецьку вартість житла вища – 410 тис. грн, водночас зарплата нижча – 12,5 тис. грн.

Нагадаємо, прем'єр розповів, хто наступного року отримає квартири.

Як відомо, українцям роздадуть по мільйону гривень на купівлю житла: хто і коли зможе отримати гроші.

Також стало відомо, скільки грошей виділять на придбання житла для переміщених осіб.

Читайте також:



