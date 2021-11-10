У Києві запустили онлайн-карту для порівняння цін на житло в новобудовах

Ресурс допомогає визначити, де найдорожче та найдешевше житло

Проєкт міських досліджень ЛУН Місто запустив онлайн-ресурс, завдяки якому можна проаналізувати вартість нового житла залежно від локації у столичній агломерації.

На онлайн-карті можна візуально оцінити, як ціна змінюється від локації, а ще побачити, як місто плавно перетікає у передмістя.

Ресурс доступний для мобільних телефонів та десктопа.

Щоб побачити інтерактивну карту, переходьте за посиланням: misto.lun.ua/3d-price-map

Які ціни на нове житло залежно від локації

Завдяки карті бачимо, що найдорожче житло у центрі міста. Червоним відзначені ЖК Tetris Hall, Клубний будинок New York, ЖК Pechersk Hills Residence. Це понад 120 тис. грн за м2.

Чим далі від центру – тим дешевше. Хоча є виключення: житло по 50–60 тис. грн за кв. м зараз є у продажу на Оболоні, Сирці, Академмістечку. На лівому березі лише один ЖК з ціною близько 50 тис. грн./кв. м.

Як працює карта?

Зорієнтуватися у цінах на карті допомагають кольори:

Темно-синій колір – новобудови з найнижчою ціною;

Яскраво-червоний колір – найдорожчі житлові комплекси;

Білий колір – будинки та секції, у яких всі квартири вже продані, а також ті об’єкти, де продажі ще не почалися.

Карту цікаво зумити, адже стовпчики перетворюються на реальні будинки. При наближенні можна побачити статус будівництва, у яких чергах немає продажів, а також ціну за кожну чергу окремо.

Про хід робіт повідомляють піктограми над будинками:

Будівельний кран – у процесі будівництва;

Галочка – будинок вже побудований;

Пісочний годинник – підготовчі роботи.

Як повідомлялося, нещодавно розроблено інтерактивну карту житлової багатоповерхової забудови Києва. Сервіс також показує майбутнє столиці – як місто виросте у найближчі роки.

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