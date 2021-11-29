У стилі Пшонки. Київські будинки за мільйони доларів вражають абсурдним дизайном (фото)
Позолота, бивні, антикваріат – таким дизайном вихваляються власники дорогих будинків
У Києві на продаж виставлено чимало будинків за мільйони доларів із абсурдними архітектурними рішеннями і претензійним розкішним дизайном. Такі точно сподобалися б колишньому генеральному прокурору України Віктору Пшонці. Відео будинків показало «Телебачення Торонто».
Журналістка представлялася ріелторам покупцем і вибирала будинки в столиці, вартість яких починається від $2 млн.
Їй вдалося зняти три будинки. Перший будинок площею тисяча квадратних метрів має мінімум простору. Він коштує $6,5 млн, пише Styler.
У триповерховому будинку багато шкір тварин, у ванній золоті змішувачі і йоржик. Також в будинку красуються величезні бивні.
Другий будинок також має три поверхи, але коштує вже дешевше - $2,5 млн. Тут величезна кухня і їдальня, в якій можна відгуляти весілля.
У будинку все з дерева, шпалери з тканини. Також є камін, басейн, сауна, більярд, кабінет і ще кілька підсобних приміщень, які можна переробити під кімнати.
Третій будинок хоч і знаходиться недалеко від другого, але сильно відрізняється. Зовні - це палац, а всередині - церква з відповідним запахом ладану.
Власник будинку запевняє, що кращого будинку не знайти, тому що тут хороша аура.
Як повідомлялося, в історичному центрі Києва можна орендувати однокімнатну квартиру за 54,6 тис. грн на місяць.