Covid-19 наступає. У Києві за тиждень не лишиться вільних ліжок?

У Києві за добу госпіталізували понад 200 хворих на коронавірус

За три дні у столичних шпиталях заповнили 568 ліжкомісць

У Києві швидкими темпами зростає кількість хворих на Covid-19, які потребують госпіталізації. За попередніми розрахунками, за тиждень у столиці може не залишитися вільних «ковідних» ліжок.

Про це повідомив у Facebook мережевий експерт з «ковідної» статистики Євген Істребін.

Він також оприлюднив дані у Києві станом на сьогодні, 16 березня.

Пацієнти з підозрою і підтвердженим Covid-19 ­– 3514 (+187)

Пацієнти з Covid-19 – 3104 (+232)

Реанімації з «ковідом» – 256 (+24)

Всього на апараті штучної вентиляції легень (ШВЛ) – 172 (+7).

«За три останні дні заповнили в лікарнях 568 ліжкомісць. Це означає, було на госпіталізації три дні тому 2946 пацієнтів, а стало на сьогоднішній ранок 3514 пацієнтів. Це дві лікарні середнього розміру за три дні», – написав аналітик.

Він також додав, що вчора за добу було госпіталізовано 525 пацієнтів, а виписано – 332.

Раніше у програмі мер Києва Віталій Кличко пояснив, що ситуація із захворюваністю у місті непроста, оскільки активно збільшується кількість госпіталізованих, а отже завантажуються лікарні.

«Ми зараз розглядаємо деякі обмеження. які можемо запровадити найближчим часом. Це стосуватиметься навчальних закладів, а також можливі інші обмеження. Про всі заходи ми повідомимо якнайшвидше», – зазначив міський голова Києва Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, минулої доби у Києві зафіксовано 999 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Це – утричі більше, ніж попередньої доби.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу Київ і Вінницька область мають запровадити додаткові карантинні заходи.