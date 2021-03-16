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    Covid-19 наступає. У Києві за тиждень не лишиться вільних ліжок?

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    У Києві за добу госпіталізували понад 200 хворих на коронавірус - Covid-19 наступає. У Києві за тиждень не лишиться вільних ліжок?
    У Києві за добу госпіталізували понад 200 хворих на коронавірус

    За три дні у столичних шпиталях заповнили 568 ліжкомісць

    У Києві швидкими темпами зростає кількість хворих на Covid-19, які потребують госпіталізації. За попередніми розрахунками, за тиждень у столиці може не залишитися вільних «ковідних» ліжок.

    Про це повідомив у Facebook мережевий експерт з «ковідної» статистики Євген Істребін.

    Він також оприлюднив дані у Києві станом на сьогодні, 16 березня.

    • Пацієнти з підозрою і підтвердженим Covid-19 ­– 3514 (+187)
    • Пацієнти з Covid-19 – 3104 (+232)
    • Реанімації з «ковідом» – 256 (+24)
    • Всього на апараті штучної вентиляції легень (ШВЛ) – 172 (+7).

    «За три останні дні заповнили в лікарнях 568 ліжкомісць. Це означає, було на госпіталізації три дні тому 2946 пацієнтів, а стало на сьогоднішній ранок 3514 пацієнтів. Це дві лікарні середнього розміру за три дні», – написав аналітик.

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    Він також додав, що вчора за добу було госпіталізовано 525 пацієнтів, а виписано – 332.

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    Раніше у програмі мер Києва Віталій Кличко пояснив, що ситуація із захворюваністю у місті непроста, оскільки активно збільшується кількість госпіталізованих, а отже завантажуються лікарні.

    «Ми зараз розглядаємо деякі обмеження. які можемо запровадити найближчим часом. Це стосуватиметься навчальних закладів, а також можливі інші обмеження. Про всі заходи ми повідомимо якнайшвидше», – зазначив міський голова Києва Віталій Кличко.

    Як повідомлялося раніше, минулої доби у Києві зафіксовано 999 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Це – утричі більше, ніж попередньої доби.

    Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу Київ і Вінницька область мають запровадити додаткові карантинні заходи.

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    Теги: здоров'я Київ медицина лікарня коронавірус Євген Істребін
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