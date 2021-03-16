Коронавірус у Києві: за добу виявлено 999 нових хворих
Показник минулої доби втричі перевищив попередній
У столиці протягом минулої доби виявили 999 нових хворих на коронавірус. Померли 19 осіб. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.
«Плюс 999 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці (загалом 147 710). Померло 19 осіб (загалом 2936 летальних випадків)», – написав Київський міський голова.
Зокрема захворіло:
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560 жінок віком від 18 до 90 років;
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380 чоловіків віком від 18 до 89 років;
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31 дівчинка від 3 до 17 років;
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28 хлопчиків від 2 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 100 пацієнтів. Одужали минулої доби 408 хворих. Загалом коронавірус подолали 99 589 киян.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (205), Дніпровському (186) та Деснянському (131).
Нагадаємо, що протягом попередньої доби у столиці було виявлено 313 нових хворих на коронавірус, померло 20 осіб.