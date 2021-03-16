Європейське агентство EMA не знайшло звʼязку між AstraZeneca і тромбозом

Фахівці повідомляють, що кількість випадків тромбозу у вакцинованих людей не вища, ніж у населення плаанети в цілому

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що немає жодного зв’язку між введенням вакцини AstraZeneca й формуванням тромбів у вакцинованих нею людей. Про це повідомляє BBC.

EMA повідомляє, що кількість випадків тромбозу у вакцинованих людей не вища, ніж у населення в цілому. «Ми знаємо, що у тисяч людей в ЄС утворюються тромби, тому ми хочемо встановити, чи спричинені ці випадки вакциною, або чимось іншим», – заявила глава агентства Емер Кук.

Вона додала, що хоча розслідування цих випадків триває, зараз агентство переконане в тому, що переваги вакцини AstraZeneca в запобіганні Covid-19 та супутнім ризикам госпіталізації й смерті переважують ризики. Повний звіт агентства буде опублікований в четвер.

До слова, медики назвали п’ять головних симптомів утворення тромбів. Для профілактики тромбозу лікарі рекомендують займатися спортом і робити обов'язкові активні перерви під час тривалої сидячої роботи.

Зазначимо, з початку березня вже близько 15 країн Європи призупинили застосування вакцини Oxford/AstraZeneca через випадки виникнення тромбів.

Зокрема, напередодні Іспанія призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca.

Також 15 березня стало відомо, що Німеччина призупиняє вакцинацію препаратом AstraZeneca. Повідомляється, що до такого рішення влада прийшли після кількох повідомлень про погане самопочуття у вакцинованих.

А от в уряді Канади не вбачають ризиків у застосуванні вакцини AstraZeneca для масового щеплення проти коронавірусу.

16 березня ВООЗ розгляне питання безпеки вакцини AstraZeneca.

Раніше МОЗ назвав кількість виявлених випадків побічних реакцій на вакцину.

Водночас, британсько-шведська компанія AstraZeneca заявила про безпеку своєї вакцини від коронавірусу.

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити анафілактичну реакцію і гіперчутливість (алергічну реакцію) до списку побічних ефектів вакцини AstraZeneca від Covid-19.