Львів за крок до закриття. Садовий планує запровадити локдаун у місті

Ситуація з коронавірусом погіршується в улюбленому туристичному місті Україні

Львів можуть «закрити» у зв'язку з ситуацією з коронавірусом. Це можливо в разі продовження поточної динаміки захворюваності в місті. Про це на брифінгу заявив мер Львова Андрій Садовий.

Він зазначив, що в поточній ситуації можуть бути закриті всі заклади для зупинки зростання захворюваності.

«У сьогоднішній ситуації ми стоїмо перед питанням, щоб закрити місто. І кафе, ресторани. Все, якщо динаміка не буде сповільнюватися», – заявив Садовий.

Раніше повідомлялося, що через погіршення ситуації з коронавірусом у Львові готові до додаткових карантинних обмежень. Їх запровадять, якщо динаміка захворюваності не покращиться.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив, що «Львівська область може потрапити у «червону зону». У цій зоні діють максимальні карантинні обмеження, зокрема, заборону на масові заходи, прийом відвідувачів у ресторанах і так далі. Він також зазначив, що якщо більше половини областей потраплять до цієї зони, то по всій Україні можуть ввести локдаун.

Напередодні Садовий попередив, що у місті починається перший етап локдауна – учнів 5–11 класів переводять на дистанційне навчання.

Станом на сьогодні у «червоній» зоні перебувають чотири області – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. При цьому у Києві та чотирьох областях – Вінницькій, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій – перевищено два чи більше показників, що свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні і може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.

Також нагадаємо, що українські вчені прогнозують зростання смертності від Covid-19.

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