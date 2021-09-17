ДБР не виключає версії умисного вбивства судді Печерського райсуду

За фактом смерті судді Писанця зареєстровано кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство»

Державне бюро розслідувань не виключає версії умисного вбивства судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця. Як заявив в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» в.о. директора ДБР Олексій Сухачов, слідство перевіряє всі можливі версії.

За його словами, за фактом смерті судді Писанця зареєстровано кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство».

«Ми провели невідкладні слідчі дії та провели слідчий експеримент за участю осіб, які перебували безпосередньо на місці події в той час, коли це сталося», – розповів Сухачов.

Вже проведено судово-медичну експертизу, призначено ще кілька експертиз, за результатами яких відпрацьовуватимуться слідчі версії.

«Будуть перевірені всі можливі версії слідства. Про виключення версії умисного вбивства я б зараз не поспішав стверджувати», – уточнив він.

При цьому Сухачов додав: «якщо будуть отримані вагомі докази для підтвердження тієї чи іншої версії та виникне відповідна необхідність – будемо обговорювати зміну кваліфікації».

Як відомо, Офіс генерального прокурора взяв під свій контроль хід розслідування смерті судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця.

Київська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті судді Печерського районного суду м. Києва (ч.1 ст.115 КК України).

За даними слідства, суддю виявили мертвим 11 вересня поточного року у с. Погреби Броварського району Київської області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого в Києві.

Згідно з даними сайту «Чесно,» з 1998 до 2011 року Писанець Віталій Анатолійович був суддею Свердловського міського суду Луганської області (з 2003 року обраний на посаду судді безстроково). У 2011 його призначено головою цього суду.

У липні 2012 року невідомі побили Писанця. Він потрапив до лікарні з переломом черепа й сильним крововиливом. Зазначалося, що причиною була його «професійна діяльність».

У 2015 році Писанця указом президента перевели до Печерського райсуду Києва.

Під час своєї роботи у Печерському суді Писанець зокрема був слідчим суддею у справі про вбивство Павла Шеремета.