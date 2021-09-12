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    Під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського райсуду столиці

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    Суддя Віталій Писанець помер за&nbsp;загадкових обставин - Під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського райсуду столиці

    Суддя Віталій Писанець помер за загадкових обставин

    Фото УНІАН

    Суддя Писанець зокрема був слідчим суддею у справі про вбивство Павла Шеремета

    У селі Погреби на Київщині знайшли мертвим суддю Печерського районного суду столиці 53-річного Віталія Писанця.

    Інформацію підтвердили в обласній поліції: «Поліція Київщини підтверджує факт смерті одного зі столичних судей в селі Погреби Броварського району», – йдеться у повідомленні.

    Тіло судді виявили 11 вересня. У поліції оприлюднили фото з місця події:

    Фото Національна поліція
    Фото Національна поліція

    Прессекретарка поліції Київщини Ірина Прянішнікова у коментарі УНІАН підтвердила, що суддя Писанець був знайдений мертвим. «Дійсно, він загинув», – зазначила вона.

    За словами Прянішнікової, причини смерті судді визначатиме експертиза.

    Справою наразі займається Держбюро розслідувань.

    Як пише Обозрєватєль, суддя напередодні відпочивав зі слідчим Солом’янської НП Євгеном Хоменком й адвокатом під Києвом у будинку Петра Онопенка, брата ексголови Верховного суду Василя Онопенка.

    За однією з версій, Писанцю стало зле, він впав і помер. За іншою – між чоловіками стався конфлікт. Суддя начебто вдарив Хоменка, а потім сам перечепився через вазу і впав. Товариші надавали йому допомогу, але врятувати не змогли. Зрозумівши, що той помер, вони викликали швидку допомогу.

    Згідно даними сайту Чесно, з 1998 до 2011 року Писанець Віталій Анатолійович був суддею Свердловського міського суду Луганської області (з 2003 року обраний на посаду судді безстроково). У 2011 його призначено головою цього суду.
    У липні 2012 року невідомі побили Писанця. Він потрапив до лікарні з переломом черепа й сильним крововиливом. Зазначалося, що причиною була його »професійна діяльність».
    У 2015 році Писанця указом президента перевели до Печерського райсуду Києва.
    Під час своєї роботи у Печерському суді Писанець зокрема був слідчим суддею у справі про вбивство Павла Шеремета.
    Теги: Київ вбивство суддя поліція
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    Під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського райсуду столиці