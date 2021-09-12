Під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського райсуду столиці

Суддя Писанець зокрема був слідчим суддею у справі про вбивство Павла Шеремета

У селі Погреби на Київщині знайшли мертвим суддю Печерського районного суду столиці 53-річного Віталія Писанця.

Інформацію підтвердили в обласній поліції: «Поліція Київщини підтверджує факт смерті одного зі столичних судей в селі Погреби Броварського району», – йдеться у повідомленні.

Тіло судді виявили 11 вересня. У поліції оприлюднили фото з місця події:

Фото Національна поліція

Прессекретарка поліції Київщини Ірина Прянішнікова у коментарі УНІАН підтвердила, що суддя Писанець був знайдений мертвим. «Дійсно, він загинув», – зазначила вона.

За словами Прянішнікової, причини смерті судді визначатиме експертиза.

Справою наразі займається Держбюро розслідувань.

Як пише Обозрєватєль, суддя напередодні відпочивав зі слідчим Солом’янської НП Євгеном Хоменком й адвокатом під Києвом у будинку Петра Онопенка, брата ексголови Верховного суду Василя Онопенка.

За однією з версій, Писанцю стало зле, він впав і помер. За іншою – між чоловіками стався конфлікт. Суддя начебто вдарив Хоменка, а потім сам перечепився через вазу і впав. Товариші надавали йому допомогу, але врятувати не змогли. Зрозумівши, що той помер, вони викликали швидку допомогу.

Згідно даними сайту Чесно, з 1998 до 2011 року Писанець Віталій Анатолійович був суддею Свердловського міського суду Луганської області (з 2003 року обраний на посаду судді безстроково). У 2011 його призначено головою цього суду.

У липні 2012 року невідомі побили Писанця. Він потрапив до лікарні з переломом черепа й сильним крововиливом. Зазначалося, що причиною була його »професійна діяльність».

У 2015 році Писанця указом президента перевели до Печерського райсуду Києва.

Під час своєї роботи у Печерському суді Писанець зокрема був слідчим суддею у справі про вбивство Павла Шеремета.