Річниця зникнення Гонгадзе: у Києві відбулась акція пам'яті журналіста (фото)

Акція з нагоди 21-х роковин вбивства журналіста пройшла в Ільїнському парку столиці

Учасники заходу звернулися до української влади із закликом ефективно та прозоро розслідувати вбивство

Сьогодні, 16 вересня, в Києві відбулась акція пам’яті українського журналіста Георгія Гонгадзе, якого було вбито у 2000 році.

Акція з нагоди 21-х роковин вбивства журналіста пройшла в Ільїнському парку столиці. На ній були присутні друзі та колеги Гонгадзе – загалом кілька десятків людей.

Учасники заходу звернулися до української влади із закликом ефективно та прозоро розслідувати вбивство Гонгадзе та знайти замовників цього злочину, повідомляє УНІАН.

16 вересня 2000 року Гонгадзе викрали, а за півтора місяця його обезголовлене тіло знайшли у Таращанському лісі.

Нагадаємо, сьогодні у річницю зникненні Георгія Гонгадзе посольство США звернулося до української влади.

Також, сьогодні вдова журналіста Мирослава Гонгадзе оприлюднила фрагмент проєкту книги, яка невдовзі вийде у світ.

У липні США також закликали Україну забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе.

Зазначимо, на днях вдова Гонгадзе дорікнула Ірині Геращенко за фото з Кучмою. Що відповіла депутатка?

Як відомо, колишній очільник карного розшуку Олексій Пукач просив пом’якшити покарання до 15 років ув'язнення, однак Верховний суд відмовив – тепер вирок неможливо оскаржити.

Нагадаємо, 3 травня США закликали здійснити правосуддя щодо загиблих в Україні журналістів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе, Вадима Комарова та інших. Звернення присвятили Всесвітньому дню свободи преси.



