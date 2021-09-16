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    Річниця зникнення Гонгадзе: у Києві відбулась акція пам'яті журналіста (фото)

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    Акція з нагоди 21-х роковин вбивства журналіста пройшла в Ільїнському парку столиці - Річниця зникнення Гонгадзе: у Києві відбулась акція пам'яті журналіста (фото)
    Акція з нагоди 21-х роковин вбивства журналіста пройшла в Ільїнському парку столиці
    Фото: УНІАН

    Учасники заходу звернулися до української влади із закликом ефективно та прозоро розслідувати вбивство

    Сьогодні, 16 вересня, в Києві відбулась акція пам’яті українського журналіста Георгія Гонгадзе, якого було вбито у 2000 році.

    Акція з нагоди 21-х роковин вбивства журналіста пройшла в Ільїнському парку столиці. На ній були присутні друзі та колеги Гонгадзе – загалом кілька десятків людей.

    Учасники заходу звернулися до української влади із закликом ефективно та прозоро розслідувати вбивство Гонгадзе та знайти замовників цього злочину, повідомляє УНІАН.

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    Річниця зникнення Гонгадзе: у Києві відбулась акція пам'яті журналіста (фото)
    Річниця зникнення Гонгадзе: у Києві відбулась акція пам'яті журналіста (фото)
    Річниця зникнення Гонгадзе: у Києві відбулась акція пам'яті журналіста (фото)
    Річниця зникнення Гонгадзе: у Києві відбулась акція пам'яті журналіста (фото)
    Річниця зникнення Гонгадзе: у Києві відбулась акція пам'яті журналіста (фото)
    Річниця зникнення Гонгадзе: у Києві відбулась акція пам'яті журналіста (фото)
    Річниця зникнення Гонгадзе: у Києві відбулась акція пам'яті журналіста (фото)

    16 вересня 2000 року Гонгадзе викрали, а за півтора місяця його обезголовлене тіло знайшли у Таращанському лісі.

    Нагадаємо, сьогодні у річницю зникненні Георгія Гонгадзе посольство США звернулося до української влади.

    Також, сьогодні вдова журналіста Мирослава Гонгадзе оприлюднила фрагмент проєкту книги, яка невдовзі вийде у світ.

    У липні США також закликали Україну забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе.

    Зазначимо, на днях вдова Гонгадзе дорікнула Ірині Геращенко за фото з Кучмою. Що відповіла депутатка?

    Як відомо, колишній очільник карного розшуку Олексій Пукач просив пом’якшити покарання до 15 років ув'язнення, однак Верховний суд відмовив – тепер вирок неможливо оскаржити.

    Нагадаємо, 3 травня США закликали здійснити правосуддя щодо загиблих в Україні журналістів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе, Вадима Комарова та інших. Звернення присвятили Всесвітньому дню свободи преси.

    Читайте також: «Моя душа досі не знаходить спокою», – вдова Гонгадзе зворушливо нагадала про його день народження


    Теги: акція вбивство Георгій Гонгадзе розслідування правосуддя журналіст
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    Річниця зникнення Гонгадзе: у Києві відбулась акція пам'яті журналіста (фото)