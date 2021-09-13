Офіс Генпрокурора взяв під свій контроль смерть судді Печерського райсуду

Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, встановлюються всі обставини події та призначено комплекс експертиз

Офіс Генерального прокурора повідомив, що взяв під свій контроль хід розслідування смерті судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця.

«Офіс Генерального прокурора взяв на контроль хід розслідування у кримінальному провадженні», – йдеться у повідомленні.

Київська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті судді Печерського районного суду м. Києва (ч.1 ст.115 КК України).

За попередніми даними слідства, подія сталася 11 вересня поточного року у с. Погреби Броварського району Київської області.

Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, встановлюються всі обставини події та призначено комплекс експертиз.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого в м. Києві.

Згідно з даними сайту Чесно, з 1998 до 2011 року Писанець Віталій Анатолійович був суддею Свердловського міського суду Луганської області (з 2003 року обраний на посаду судді безстроково). У 2011 його призначено головою цього суду.

У липні 2012 року невідомі побили Писанця. Він потрапив до лікарні з переломом черепа й сильним крововиливом. Зазначалося, що причиною була його «професійна діяльність».

У 2015 році Писанця указом президента перевели до Печерського райсуду Києва.

Під час своєї роботи у Печерському суді Писанець зокрема був слідчим суддею у справі про вбивство Павла Шеремета.