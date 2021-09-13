Офіс Генпрокурора взяв під свій контроль смерть судді Печерського райсуду
Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, встановлюються всі обставини події та призначено комплекс експертиз
Офіс Генерального прокурора повідомив, що взяв під свій контроль хід розслідування смерті судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця.
«Офіс Генерального прокурора взяв на контроль хід розслідування у кримінальному провадженні», – йдеться у повідомленні.
Київська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті судді Печерського районного суду м. Києва (ч.1 ст.115 КК України).
За попередніми даними слідства, подія сталася 11 вересня поточного року у с. Погреби Броварського району Київської області.
Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, встановлюються всі обставини події та призначено комплекс експертиз.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого в м. Києві.