Мешканець Сумщини назвав вбивство трирічного сина «помстою»

За версією слідства, батько забрав свого трирічного сини з садочку та задушив у лісосмузі

Підозрюваний зізнався, що вбивство дитини «вже давно назрівало»

Підозрюваний у вбивстві власного трирічного сина, якого знайшли мертвим з пакетом на голові у лісосмузі на Сумщині, дав свідчення й зізнався у вчиненому злочині. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Матір загиблого Олексія заявила, що у її чоловіка були психічні розлади. Хоча, за твердженням дирекції садочка, який відвідувала дитина, ознак хвороб дорослий не мав. Також педагогам невідомо про довідки, які засвідчували б якісь розлади у чоловіка.

Сусіди переконують, що сім’я здавалася цілком нормальна. Матір Олексійка доглядала за наймолодшою дитиною, тому хлопчика залишала на чоловіка.

«Дітей він завжди на руках носив. Така сім’я була – ні крику, нічого», – кажуть знайомі родини.

Привітно про батька відгукуються й у садочку, оскільки саме він постійно забирав Олексія додому. А ось сам підозрюваний зізнався, що вже давно обмірковував вбивство сина.

«Це вже давно назрівало, ще рік тому хотів вивезти і залишити, але не залишив. Помстився йому за молодшого брата. Він його два рази мало не скалічив, мало не розбив голову», – заявив чоловік.

Наразі з підозрюваним працюють слідчі. Експерти встановлюють причину смерті маленького Олексія. У день, коли знайшли його тіло, хлопчику мало виповнитися чотири роки.

Як відомо, тіло дитини виявили у лісосмузі неподалік Глухова Сумської області у ході масштабної пошукової операції. Відомо, що його батько перед трагедією забрав дитину з садочка і зник на добу.

У поліції уточнили, що чоловік вивіз дитину у ліс, зв’язав йому руки й накинув на голову пакет. Після смерті Олексія той поїхав додому. Підозрюваного затримали та доставили до відділу поліції.