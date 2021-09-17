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    Мешканець Сумщини назвав вбивство трирічного сина «помстою»

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    За версією слідства, батько забрав свого трирічного сини з садочку та задушив у лісосмузі - Мешканець Сумщини назвав вбивство трирічного сина «помстою»
    За версією слідства, батько забрав свого трирічного сини з садочку та задушив у лісосмузі
    фото: поліція Сумщини

    Підозрюваний зізнався, що вбивство дитини «вже давно назрівало»

    Підозрюваний у вбивстві власного трирічного сина, якого знайшли мертвим з пакетом на голові у лісосмузі на Сумщині, дав свідчення й зізнався у вчиненому злочині. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

    Матір загиблого Олексія заявила, що у її чоловіка були психічні розлади. Хоча, за твердженням дирекції садочка, який відвідувала дитина, ознак хвороб дорослий не мав. Також педагогам невідомо про довідки, які засвідчували б якісь розлади у чоловіка.

    Сусіди переконують, що сім’я здавалася цілком нормальна. Матір Олексійка доглядала за наймолодшою дитиною, тому хлопчика залишала на чоловіка.

    «Дітей він завжди на руках носив. Така сім’я була – ні крику, нічого», – кажуть знайомі родини.

    Привітно про батька відгукуються й у садочку, оскільки саме він постійно забирав Олексія додому. А ось сам підозрюваний зізнався, що вже давно обмірковував вбивство сина.

    «Це вже давно назрівало, ще рік тому хотів вивезти і залишити, але не залишив. Помстився йому за молодшого брата. Він його два рази мало не скалічив, мало не розбив голову», – заявив чоловік.

    Наразі з підозрюваним працюють слідчі. Експерти встановлюють причину смерті маленького Олексія. У день, коли знайшли його тіло, хлопчику мало виповнитися чотири роки.

    Як відомо, тіло дитини виявили у лісосмузі неподалік Глухова Сумської області у ході масштабної пошукової операції. Відомо, що його батько перед трагедією забрав дитину з садочка і зник на добу.

    У поліції уточнили, що чоловік вивіз дитину у ліс, зв’язав йому руки й накинув на голову пакет. Після смерті Олексія той поїхав додому. Підозрюваного затримали та доставили до відділу поліції.

    Теги: кримінал діти вбивство Сумщина ліс
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    Мешканець Сумщини назвав вбивство трирічного сина «помстою»