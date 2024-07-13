Де у Києві найдорожче та найдешевше купити квартиру

Найдорожчі квартири на Печерську

Аналіз даних порталу ЛУН показує, що на вторинному ринку нерухомості Києва представлено широкий вибір квартир, проте ціни на них суттєво відрізняються залежно від району.

Деснянський район: найдоступніший варіант для придбання житла. Середня ціна однокімнатної квартири тут становить 41 900 доларів, двокімнатної – 56 700 доларів, а трикімнатної – 71 000 доларів.

Печерськ: район з найвищими цінами на нерухомість. Середня вартість однокімнатної квартири сягає 112 500 доларів, двокімнатної – 170 000 доларів, а трикімнатної – вражаючих 299 000 доларів.

Ціни на квартирі https://misto.lun.ua/stat/kyiv

Інші райони: ціни на житло в інших районах Києва знаходяться між цими двома крайнощами. Наприклад, у Шевченківському районі середня ціна однокімнатної квартири становить 79 000 доларів, у Солом'янському, Подільському та Дніпровському – близько 58 000 – 60 000 доларів, а в Оболонському – 53 700 доларів.

Незважаючи на війну, ціни на нерухомість у Києві залишаються відносно стабільними. Невеликі квартири користуються попитом, особливо в більш доступних районах. Інвестиції в нерухомість можуть бути привабливими в довгостроковій перспективі, а оренда житла може забезпечити психологічний комфорт в умовах невизначеності. У зв'язку з воєнними діями, страхування нерухомості набуває особливої актуальності. На Finance.ua можна застрахувати власне чи орендоване житло від наслідків воєнних дій, що є надійним способом захистити себе від фінансових втрат у разі пошкодження або знищення майна.

Як повідомлялося, державна «Українська фінансова житлова компанія» розробляє програми оренди житла з правом викупу та соціальної оренди. Програми мають допомогти задовольнити соціальний запит на доступне житло, який зріс унаслідок війни. Також влада розробила експериментальний проєкт із субсидування оренди житла. Спершу такі субсидії плануються лише для переселенців, але потім її зможуть отримувати й інші українці, які потребують допомоги від держави. До слова, у столиці внутрішньо переміщені особи, які прийняті на облік як громадяни, що потребують житла для тимчасового проживання та учасники бойових дій можуть орендувати квартиру зі знижкою 50% та можливістю подальшого викупу квартири.