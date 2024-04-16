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«Золоті» квадратні метри: топ міст України за цінами квартир у новобудові

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Золоті» квадратні метри: топ міст України за цінами квартир у новобудові
Наразі в Україні продаються квартири в 1523 нових житлових комплексах
фото: glavcom.ua

Найдорожчий квадратний метр у новобудовах Львова – за нього доведеться викласти в середньому 53,7 тис. грн

Станом на квітень 2024-го найдорожчі квадратні метри у новобудовах Львова, на другому місці – столиця. Про це свідчать дані ЛУН.

В топ-5 міст за ціною на новобудови входять Львів, Київ, Ужгород, Дніпро і Одеса. У Львові квадратний метр обійдеться у 53,7 тис. грн, що майже на 4 тис. дорожче, ніж у Києві (49,1 тис. грн). «Квадрат» у новобудові Ужгороду коштує в середньому 43,1 тис. грн, у Дніпрі 42,7 тис. грн, а Одесі – 37,8 тис. грн.

«Золоті» квадратні метри: топ міст України за цінами квартир у новобудові фото 1

Загалом в Україні продаються квартири в 1523 нових житлових комплексах. Відновлено будівництво у 78% нових житлових кварталах, у 22% призупинено. Водночас продажі відкриті на 86% об'єктах первинного ринку.

На першому місці Львівська область, де розпродано 74 житлових комплексів, на другому Київська – 68. Далі йдуть Івано-Франківщина (розпродано 35 ЖК), Одещина (30), Тернопільщина (19).

«Золоті» квадратні метри: топ міст України за цінами квартир у новобудові фото 2

Як повідомлялося, державна «Українська фінансова житлова компанія» розробляє програми оренди житла з правом викупу та соціальної оренди. Програми мають допомогти задовольнити соціальний запит на доступне житло, який зріс унаслідок війни.

Нагадаємо, влада розробила експериментальний проєкт із субсидування оренди житла. Спершу такі субсидії плануються лише для переселенців, але потім її зможуть отримувати й інші українці, які потребують допомоги від держави.

До слова, у столиці внутрішньо переміщені особи, які прийняті на облік як громадяни, що потребують житла для тимчасового проживання та учасники бойових дій можуть орендувати квартиру зі знижкою 50% та можливістю подальшого викупу квартири.

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Теги: Одеса Дніпро Львів будівництво Київ квартира ціни

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