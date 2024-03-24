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Влада анонсувала новий вид субсидії: хто її отримуватиме

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Влада анонсувала новий вид субсидії: хто її отримуватиме
Передбачається, що переселенці платитимуть за оренду не більше 20-30% сімейного доходу
фото з відкритих джерел

Держава планує допомогти переселенцям із орендою житла

Влада розробила експериментальний проєкт із субсидування оренди житла. Спершу такі субсидії плануються лише для переселенців, але потім її зможуть отримувати й інші українці, які потребують допомоги від держави. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в етері телемарафону.

Посадовиця зазначила, що частина переселенців зараз проживає у спеціально облаштованих місцях або у знайомих. Однак вона звернула увагу, що не у всіх є така можливість, як і далеко не скрізь громади можуть забезпечити тимчасове житло.

Яким буде розмір субсидії на оренду житла

Планується, що на розмір субсидії вплине кількість членів сім’ї, яка орендує житло, та їхні доходи. Що вони менші, то більшу частину вартості оренди компенсуватиме субсидія.

Очікується, що переселенці платитимуть за оренду не більше 20-30% сімейного доходу, а решту фінансуватиме держава. У розрахунок субсидії входять і податки за оренду, щоб виводити такі доходи українців із тіні та щоб переселенцям «було простіше».

«Їм дуже часто відмовляють в оренді, мотивуючи тим, хто буде платити податки», – каже Жолнович.

За її словами, у формулу розрахунку субсидії закладуть 13,5 м² житлоплощі на кожного члена домогосподарства і загальну площу для всіх.

«Велика сім’я потребує більшого. Але самотня людина також повинна мати необхідний санітарний мінімум площі. Це не має бути 10 квадратів. Завжди це буде мінімально 30-40 квадратів», – нагадала міністерка.

Від чого ще залежатиме розмір субсидії на житло

Також розмір субсидії залежатиме від того, у якому регіоні орендується житло. Наприклад, у Києві житло в середньому на 22% дорожче, а в Миколаївському регіоні – дешевше на 30-35%. Мінсоцполітики врахує середню вартість житла по країні та помножить це значення на коефіцієнт конкретного регіону. Розрахунок цього коефіцієнта провели міжнародні організації на замовлення українського уряду.

Влада планує реалізувати проєкт протягом двох років.

Теги: субсидія переселенці гроші оренда житло

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