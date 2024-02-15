У Києві ВПО та учасники бойових дій можуть орендувати квартиру зі знижкою та можливістю викупу

Житло для оренди та подальної купівлі вже збудоване, введене в експлуатацію та з ремонтом

Водночас всі громадяни України, які не відносяться до пільгових категорій, також можуть отримати житло в оренду з правом викупу на ринкових умовах

У столиці, внутрішньо переміщені особи, які прийняті на облік як громадяни, що потребують житла для тимчасового проживання та учасники бойових дій можуть орендувати квартиру зі знижкою 50% та можливістю подальшого викупу квартири. Про це повідомляє КП «Фінансова компанія «Житло-інвест», який реалізує проєкт «Domivka+ Орендуй та купуй»

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Як повідомляється, житло для оренди та подальної купівлі вже збудоване, введене в експлуатацію та з ремонтом. Тому проживати у квартирах можна одразу після укладання договору оренди.

За умовами «Domivka+», орендар сплачує перший внесок у розмірі 5% від вартості квартири і в подальшому щомісячну орендну плату та окремо платежі в рахунок майбутнього викупу квартири. Укладення договору оренди можливе на строк до 10 років. Сума орендної плати встановлюється в розмірі ринкової вартості оренди, визначеної незалежним експертом, та переглядається щорічно.

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«Викуп квартири здійснюється за ринковою вартістю, що визначається незалежним експертом на момент укладення договору оренди. У будь-який момент під час дії договору оренди можна скористатись переважним правом викупу, сплативши всю вартість квартири. Суттєво, що вартість квартири визначається на момент укладання договору оренди і лишається незмінною протягом усього строку дії договору», – зазначають у команії «Житло-інвест».

Водночас всі громадяни України, які не відносяться до пільгових категорій, також можуть отримати житло в оренду з правом викупу на ринкових умовах.

Умови «Domivka+ Орендуй та купуй» затверджені рішенням Київради № 6904/6945 «Про надання КП «Фінансова компанія «Житло-інвест» житла в оренду з переважним правом викупу» від 13 липня 2023 року. Квартири, які пропонуются в оренду є комунальною власністю територіальної громади Києва та перебувають на балансі КП «Фінансова компанія «Житло-інвест».

Усі квартири, наявні у проєкті доступного житла «Domivka+ орендуй та купуй», розміщені на сайті Rieltor від ЛУН. Цей перелік періодично доповнюватиметься новими об’єктами.

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Детальніше з умовами «Domivka+» можна ознайомитися на сайті КП «Фінансова компанія «Житло-інвест», а також на Facebook-сторінці проєкту.

Стало відомо, як оформити субсидію в орендованій квартирі.

«На субсидію можуть претендувати всі, хто оплачує комунальні послуги і кому доходи не дозволяють ці послуги оплачувати. Єдиний виняток щодо проживання – це для внутрішньо переміщених осіб», – сказав директор департаменту соціальної політики інституту місцевого розвитку.

Левицький зазначає, що внутрішньо переміщені особи можуть претендувати на субсидію без договору про оренду. Їм потрібно вказати своє місце проживання та оплату ЖКП у заяві. Для решти офіційний договір про оренду є обов'язковим.

Нагадаємо, Києві відкрили курси електромонтерок для жінок з інвалідністю, ВПО та матерів, які самостійно виховують дітей.