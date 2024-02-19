Скільки років треба працювати, аби придбати власне житло в Україні: інфографіка

Найдовше працювати для купівлі житла на первинному ринку доведеться в столиці, а найменше часу – в Запоріжжі

Для придбання однокімнатної квартири в Києві знадобиться в середньому 140 заробітних плат

Українцям в середньому треба працювати близько 11 років для того, щоб купити квартиру у Києві, та 2 роки – для придбання житла у Кіровоградській області. Про це йдеться у результатах аналітичного дослідження маркетплейсу нерухомості Dim.ria та платформи для пошуку роботи robota.uа.

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Зазначається, що до розгляду бралася вартість первинної та вторинної нерухомості та середня заробітна плата.

Первинний ринок

Станом на січень 2024 року найбільша середня заробітна плата зафіксована у Києві – 23 600 грн. Відповідно, середня вартість однокімнатної квартири – 3 299 336 грн. Згідно з вказаними даними, вартість житла складає 140 повних заробітних плат фахівця, які конвертуються у 12 років. У Львові період купівлі однокімнатного житла, орієнтуючись на середню заробітну плату, складає 11 років, а у Дніпрі – 10 років.

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Дослідження співвідношення середніх доходів та вартості житла в областях без врахування обласних центрів показує, що у лідерах серед цін на нерухомість – Івано-Франківська, Закарпатська та Черкаська області. Середня ціна однокімнатної квартири в Івано-Франківській області складає 1 839 190 грн, а заробітна плата – 17 848 грн. Відповідно для купівлі квартири потрібно 103 повних заробітні плати, що складає 9 років.

У Закарпатській та Черкаській областях потрібно 8 років для купівлі житла у новобудові. Найкоротший період для купівлі зафіксовано у Чернігівській області – 5 років.

Вторинний ринок

Київ, Львів та Ужгород мають найбільшу середню ціну за однокімнатну квартиру. У столиці необхідно 11 років накопичення середньої місячної заробітної плати для купівлі квартири вартістю 3 070 637 грн. У Львові для цього необхідно 10 років, у Вінниці та Ужгороді – 9 років.

Серед лідерів за тривалістю накопичення коштів на купівлю однокімнатної квартири на вторинному ринку відповідно до середньої заробітної плати є також Івано-Франківська, Закарпатська та Черкаська області. У Івано-Франківській області ціна житла складає 2 337 188 грн, а середній дохід – 17 848 грн. Період заощадження складає 11 років. У Кіровоградській області у найкоротші терміни можна придбати квартиру на вторинному ринку – 2 роки.

До слова, на початку 2024 року у базі даних Київського міського центру зайнятості налічувалось близько 2 тис. вакансій. Попри війну, питання працевлаштування для киян та переселенців з тих областей, території яких нині перебувають в окупації або є зоною активних бойових дій, залишається одним з пріоритетних. Так, чимало роботодавців шукають інженерів, тож пропонують максимальну зарплату – 110 тис. грн. Водій може отримати до 40 тис. грн, кухар – 44 тис., а менеджер – 67 тис.