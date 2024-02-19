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Скільки років треба працювати, аби придбати власне житло в Україні: інфографіка

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки років треба працювати, аби придбати власне житло в Україні: інфографіка
Найдовше працювати для купівлі житла на первинному ринку доведеться в столиці, а найменше часу – в Запоріжжі
фото з відкритих джерел

Для придбання однокімнатної квартири в Києві знадобиться в середньому 140 заробітних плат  

Українцям в середньому треба працювати близько 11 років для того, щоб купити квартиру у Києві, та 2 роки – для придбання житла у Кіровоградській області. Про це йдеться у результатах аналітичного дослідження маркетплейсу нерухомості Dim.ria та платформи для пошуку роботи robota.uа.

Зазначається, що до розгляду бралася вартість первинної та вторинної нерухомості та середня заробітна плата.

Первинний ринок

Станом на січень 2024 року найбільша середня заробітна плата зафіксована у Києві – 23 600 грн. Відповідно, середня вартість однокімнатної квартири – 3 299 336 грн. Згідно з вказаними даними, вартість житла складає 140 повних заробітних плат фахівця, які конвертуються у 12 років. У Львові період купівлі однокімнатного житла, орієнтуючись на середню заробітну плату, складає 11 років, а у Дніпрі – 10 років.

Скільки років треба працювати, аби придбати власне житло в Україні: інфографіка фото 1
Скільки років треба працювати, аби придбати власне житло в Україні: інфографіка фото 2
інфографіка: robota.ua

Дослідження співвідношення середніх доходів та вартості житла в областях без врахування обласних центрів показує, що у лідерах серед цін на нерухомість – Івано-Франківська, Закарпатська та Черкаська області. Середня ціна однокімнатної квартири в Івано-Франківській області складає 1 839 190 грн, а заробітна плата – 17 848 грн. Відповідно для купівлі квартири потрібно 103 повних заробітні плати, що складає 9 років.

У Закарпатській та Черкаській областях потрібно 8 років для купівлі житла у новобудові. Найкоротший період для купівлі зафіксовано у Чернігівській області – 5 років.

Скільки років треба працювати, аби придбати власне житло в Україні: інфографіка фото 3
Скільки років треба працювати, аби придбати власне житло в Україні: інфографіка фото 4
інфографіка: robota.ua

Вторинний ринок

Київ, Львів та Ужгород мають найбільшу середню ціну за однокімнатну квартиру. У столиці необхідно 11 років накопичення середньої місячної заробітної плати для купівлі квартири вартістю 3 070 637 грн. У Львові для цього необхідно 10 років, у Вінниці та Ужгороді – 9 років.

Скільки років треба працювати, аби придбати власне житло в Україні: інфографіка фото 5
інфографіка: robota.ua

Серед лідерів за тривалістю накопичення коштів на купівлю однокімнатної квартири на вторинному ринку відповідно до середньої заробітної плати є також Івано-Франківська, Закарпатська та Черкаська області. У Івано-Франківській області ціна житла складає 2 337 188 грн, а середній дохід – 17 848 грн. Період заощадження складає 11 років. У Кіровоградській області у найкоротші терміни можна придбати квартиру на вторинному ринку – 2 роки.

Скільки років треба працювати, аби придбати власне житло в Україні: інфографіка фото 6
інфографіка: robota.ua

До слова, на початку 2024 року у базі даних Київського міського центру зайнятості налічувалось близько 2 тис. вакансій. Попри війну, питання працевлаштування для киян та переселенців з тих областей, території яких нині перебувають в окупації або є зоною активних бойових дій, залишається одним з пріоритетних. Так, чимало роботодавців шукають інженерів, тож пропонують максимальну зарплату – 110 тис. грн. Водій може отримати до 40 тис. грн, кухар – 44 тис., а менеджер – 67 тис.

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Теги: нерухомість робота Львів квартира Київ

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