Держава хоче здавати українцям житло в оренду

Наразі триває активна робота над програмою оренди житла з правом викупу

Державна «Українська фінансова житлова компанія» розробляє програми оренди житла з правом викупу та соціальної оренди. Програми мають допомогти задовольнити соціальний запит на доступне житло, який зріс унаслідок війни. Про це повідомила пресслужба «Укрфінжитла» в коментарі виданню «Інтерфакс-Україна».

Пресслужба компанії зазначила, що наразі триває активна робота над програмою оренди житла з правом викупу. Формат rent to own передбачає, що людина спочатку орендує вибране житло протягом обмеженого періоду часу, разом зі сплатою орендних платежів накопичує кошти на сплату першого внеску і потім угода перетворюється на звичайний кредит.

«Поки що не готові озвучувати деталі щодо ставок, термінів і учасників. Більше конкретики ви почуєте після всіх етапів обговорення з представниками уряду», – повідомила компанія.

Нагадаємо, влада розробила експериментальний проєкт із субсидування оренди житла. Спершу такі субсидії плануються лише для переселенців, але потім її зможуть отримувати й інші українці, які потребують допомоги від держави.

Як повідомлялося, у столиці, внутрішньо переміщені особи, які прийняті на облік як громадяни, що потребують житла для тимчасового проживання та учасники бойових дій можуть орендувати квартиру зі знижкою 50% та можливістю подальшого викупу квартири.