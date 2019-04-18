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    Декларації мерів міст-супутників Києва: мільйони готівки і дружини-комерсанти

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    Декларації мерів міст-супутників Києва: мільйони готівки і дружини-комерсанти

    Мери показали отримані доходи лише від зарплати

    Більшість мерів найближчих до Києва міст в минулому році отримували доходи тільки від зарплати і нічого нового не купували. І тим не менше жили досить небідно. Багатьом раніше вдалося накопичити пристойні суми готівки, а іншим пощастило з дружинами-підприємцями. Про це пише «Сегодня».

    Мер Борисполя Анатолій Федорчук – єдиний, хто вважає за краще тримати гроші в банках, а не на руках. А ось понад мільйон гривень готівки зберігають в сім'ях мера Вишневого Іллі Дикова і і мера Білої Церкви Геннадія Дикого. Дружина останнього задекларувала і найбільший автопарк.

    У мера Бучі Анатолія Федорука немає у власності «ні кола, ні двора», а ось дружину можна записувати в рекордсмени за кількістю офісів і нежитлових приміщень.

    Цікава декларація і у голови елітного селища Козин Валерія Гартіка. У нього теж немає свого житла, а ось дружина володіє великою кількістю різної нерухомості, в тому числі в курортному Яремчі на Прикарпатті та в Одесі (тут в 2018-му вона придбала паркомісце за 99,8 тис. грн). Згідно з декларацією, вона в минулому році отримувала дивіденди і дохід від надання майна в оренду, але суми вказувати не побажала.

    «Найбідніша» з усіх – в. о. мера Ірпеня Анастасія Попсуй, на відміну від свого попередника, який склав повноваження, мільйонера-землевласника Володимира Карплюка.


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    Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко за 2018 рік отримав майже 390 тис. гривень доходів, з яких 367 511 гривень зарплати і 20 553 гривні роялті.

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