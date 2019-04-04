Кличко за рік обіднів і потратив на рекламу майже 2 млн грн



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Оприлюднено декларацію мера Києва за 2018 рік

Мер Києва Віталій Кличко за 2018 рік отримав майже 390 тис. гривень доходів, з яких 367 511 гривень зарплати і 20 553 гривні роялті. Про це свідчить декларація столичного голови за 2018 рік.

Також Кличко отримав три подарунка від Національного олімпійського комітету України на загальну суму 2 291 гривню.

Віталій Кличко володіє квартирою в Києві площею 251,8 кв. м, а його дружина - житловим будинком (площа 785,5 кв. м) в Лютежі Вишгородського району Київщини.

Родині Кличка належить білий рояль Yamaha вартістю 960 тис. гривень, колекція годинників, антикварні вироби, ювелірні вироби.

Кличко володіє мотоциклом, причепом-платформою і дев'ятьма велосипедами. У його дружини два автомобілі: Toyota Sequoia 2014 року випуску і Land Rover Discovery 2013 року випуску.

Кличко позичив третім особам 8,398 млн євро і 592 тис. доларів США. На банківських рахунках він тримає 1 019 євро, 29,3 тис. доларів і 122 102 гривні.

Готівкою мер задекларував 15,4 тис. доларів і 27,4 тис. євро.

Віталій Кличко також задекларував витрати на розміщення телевізійної реклами в 2018 році. За три розміщення реклами він заплатив майже 2 млн гривень.

Як повідомляв «Главком», за 2017 рік Кличко задекларував 4,94 млн грн доходів від роялті, що втричі більше порівняно з 2016 роком (у 2016 році було 1,66 млн грн). Серед доходів столичного градоначальника заробітна плата за 2017 рік становила 186,6 тис грн, подарунок у негрошовій формі від Національного олімпійського комітету – 11,6 тис грн, банківські проценти – 212 грн. На банківських рахунках Кличка було 1 тис євро, $1,2 тис, 130 тис грн; готівкою 29,5 тис євро і $18,1 тис.