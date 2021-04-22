У Києві комунальники прибрали МАФ-«наливайку». Без бійки не обійшлося (фото)

Комунальникам знадобилася допомога правоохоронців, щоб демонтувати незаконний МАФ

У середу, 21 квітня, комунальники демонтували тимчасову споруду на вулиці Академіка Заболотного в Голосіївському районі Києва. Споруда не мала дозвільних документів на розміщення. Про це повідомив в.о. директора комунального підприємства «Київблагоустрій» Микола Бойко на своїй сторінці у Facebook.

Під банальною назвою «Продукти» ховався магазинчик, в якому продавали «на розлив» міцні алкогольні напої.

«Місцеві мешканці були незадоволені таким сусідством, надсилали скарги. Але, звісно, не всі. Прихильники та часті відвідувачі були проти того, що приїхали демонтажники, й зустріли комунальників досить агресивно налаштованими. На жаль, не обійшлося без блокування та штовханини», – розповів Бойко.

За підтримки правоохоронці, які вже вкотре виїжджають на подібні демонтажі, фахівці комунального підприємства «Київблагоустрій» змогли виконати заплановане – демонтували «наливайку».

Нагадаємо, 20 квітня комунальники демонтували на проспекті Правди, 66 у Подільському районі Києва габаритну тимчасову споруду.

У березні на Троєщині були демонтовані незаконно встановлені кіоски загальною площею понад 100 кв. метрів. Демонтаж на проспекті Маяковського зустрів опір з боку власників кіосків, які пошкодили дві машини комунальних служб, пробили шість коліс.

Також один із власників МАФів погрожував вчинити самоспалення.