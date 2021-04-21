Комунальники демонтували в Києві МАФ-гігант (фото)

Незаконний мав складався з чотирьох секцій і мав площу понад 130 кв. м

Жодних дозвільних документів у власників тимчасової споруди не було

У вівторок, 20 квітня, комунальники демонтували на проспекті Правди, 66 у Подільському районі Києва габаритну тимчасова споруда. Про це повідомив в.о. директора комунального підприємства «Київблагоустрій» Микола Бойко на своїй сторінці у Facebook.

МАФ з’явився за вказаною адресою на минулих вихідних. Споруда складалася з чотирьох секцій. Загальна довжина такої конструкції була понад 15 метрів, а загальна площа – понад 130 кв. м.

«Ні зелена зона, ні розміщення впритул до тротуару, ні близьке сусідство з зупинкою громадського транспорту, на жаль, не стали на заваді», – зазначив Бойко.

Інспектор вніс припис з вимогою надати дозвільні документи до комунального підприємства «Київблагоустрій». Але жодних дозвільних документів не надійшло.

«Оскільки всі тимчасові споруди можуть розміщуватися на вулицях столиці лише за наявності дозвільних документів, Департамент міського благоустрою прийняв рішення та надав доручення КП «Київблагоустрій» на демонтаж цієї конструкції», – сказав Бойко.

Три демонтажні бригади демонтували незаконно розміщену споруду.

Як повідомлялося, близько 1100 МАФів, самовільно розміщених на вулицях Києва, було демонтовано протягом першого кварталу поточного року.

У березні на Троєщині були демонтовані незаконно встановлені кіоски загальною площею понад 100 кв. метрів. Демонтаж на проспекті Маяковського зустрів опір з боку власників кіосків, які пошкодили дві машини комунальних служб, пробили шість коліс.

Також один із власників МАФів погрожував вчинити самоспалення.

12 квітня на світанку біля проїжджої частини дороги на вул. Старовокзальній, 26 у Шевченківському районі столиці згоріли два МАФи.