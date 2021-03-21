День волі: у центрі Києва пройшла акція солідарності з білорусами

У заході на Майдані Незалежності взяли участь кілька десятків осіб

Представники білоруської громади в Україні та небайдужі українці провели у неділю в центрі Києва акцію солідарності з білоруським народом з нагоди річниці проголошення Білоруської народної республіки (День волі).

У заході на Майдані Незалежності взяли участь кілька десятків осіб, повідомляє «Укрінформ».

Учасники акції тримали білоруські національні біло-червоно-білі прапори та іншу символіку Білоруської народної республіки

За їхніми словами, День волі – одне з важливих свят для білорусів, адже понад 100 років тому було проголошено незалежність Білоруської народної республіки.

Як повідомлялося, День волі – неофіційне національне свято, річниця виникнення першої національної білоруської держави, Білоруської народної республіки у 1918 році.

З початку 1990-х років білоруси відзначають День волі як у себе в країні, так і за кордоном, проводячи акції та мітинги. Ці масові акції неодноразово насильницьки припинялися правохоронцями в Білорусі, а активістів, які брали у них участь, заарештовували.

До слова, лідер опозиційної білоруської партії затриманий напередодні Дня волі.

Як повідомлялося раніше, у четвер, 18 березня, Місії Євросоюзу і США в Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) підтримали пропозицію лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської про проведення мирних переговорів між владою Білорусі та опозицією за міжнародного посередництва.

Раніше Світлана Тихановська також неодноразово заявляла про те, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.