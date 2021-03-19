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    ЄС і США виступили за нові вибори в Білорусі цього року

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    Євросоюз і США вважають, що у 2021 році мають відбутися нові президентські вибори в Білорусі - ЄС і США виступили за нові вибори в Білорусі цього року
    Євросоюз і США вважають, що у 2021 році мають відбутися нові президентські вибори в Білорусі
    Фото з відкритих джерел

    Світлана Тіхановська закликала до проведення мирних переговорів між владою Білорусі та опозицією

    У четвер, 18 березня, Місії Євросоюзу і США в Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) підтримали пропозицію лідерки білоруської опозиції Світлани Тіхановської про проведення мирних переговорів між владою Білорусі та опозицією за міжнародного посередництва. Як написала на своїй сторінці в соцмережі Twitter постійний представник ЄС в ОБСЄ Раса Остраускайте, метою цього діалогу має стати проведення у 2021 році чесних і незалежних виборів за участю міжнародних спостерігачів. Про це пише DW.

    «ЄС чітко і неодноразово висловлював свою позицію щодо організації президентських виборів в Білорусі 9 серпня і подій, що за ними відбулися. Ці президентські вибори не були ні вільними, ні справедливими, і ми не визнаємо їх результати», – йдеться в заяві постійного представництва ЄС в ОБСЄ, оприлюдненому 18 березня в Відні.

    «Ми повністю підтримуємо зроблений сьогодні черговий призов до чесного і інклюзивного діалогу між білоруською владою та політичною опозицією, включаючи Координаційну раду та членів білоруського громадянського суспільства. Діалог повинен привести до проведення в цьому році вільних і справедливих виборів за участю міжнародних спостерігачів», – йдеться в документі.

    Члени постійного представництва Євросоюзу в ОБСЄ не відзначили поліпшення ситуації в Білорусі. «Ми продовжуємо спостерігати систематичне переслідування і придушення демократичного руху, громадянського суспільства і незалежних ЗМІ», – наголошується в заяві.

    Про повну підтримку заклику до діалогу між білоруською владою та опозицією окремо заявило також представництво Німеччини в ОБСЄ.

    У постійному представництві США в ОБСЄ також висловили надію, що переговори між владою Білорусі та опозицією закладуть основу для проведення чесних і вільних виборів в країні.

    «Народ Білорусі заслуговує на можливість реального волевиявлення в майбутньому. Звертаючись до всіх, хто ризикує своїм життям в боротьбі з тиранією, ми говоримо: «Америка чує вас. Америка бачить вас. І Америка підтримує вас», – зазначає представництво США в ОБСЄ.

    Раніше 18 березня Світлана Тіхановська, яку багато білорусів вважають справжньою переможницею президентських виборів 2020 року, оголосила про початок голосування на платформі «Голос» з питання проведення переговорів між білоруською владою та опозицією на тему виходу з кризи за міжнародної підтримки.

    Раніше Світлана Тіхановська також неодноразово заявляла про те, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.

    Нагадаємо, що три опозиціонерки із Білорусі були номіновані на премію Сахарова.

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    Теги: Білорусь ЄС ОБСЄ США вибори Олександр Лукашенко
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